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Usta yazardan 'a flaş eleştiri!

'in 11. haftasında girilirken, Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Bülent haftayı değerlendirdi. Timurlenk, 'nin bu hafta kazanacağını belirtirken 'a da flaş bir eleştiri yöneltti. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 11:38 Son Güncelleme: 4.12.2020 11:47 ABONE OL
Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

3-1'lik G.Antep mağlubiyeti sonrasında kağıt üzerinde için Başakşehir, F.Bahçe, , Alanya serisi elbette zorlu görünüyordu. İki maçı kaybetseler, dibe vuracaklardı şimdi ve öğrencileri bulutların üzerinde.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Elinde ideal ilk 11'i olmayabilir ama hem taktik hem de motivasyon olarak 'ı ayaklandırdı. Sezona 3. teknik direktörü ile devam eden 'da ilk 10 haftanın en iyi adamı Aytaç, Kovid nedeniyle yok. G.Saray ve maçlarını kazanan Kasımpaşa'nın Beşiktaş karşısında bunu tekrar edebilmesi zor.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

İlk 45 dakikada baskı şart!

ve Rize maçlarındaki futbol kalitesi tüm eksiklerine rağmen Florya'da güneş açtığının göstergesi. Falcao, Belhanda, Arda ve Babel, usta isimler ama Rize maçında 4 gollü tabelayı gören G.Saray taraftarı için takım eksik değil. Taylan Antalyalı'nın yüksek form grafiği ve geride kalan 10 haftada yakaladığı özgüven G.Saray'ın santrfor arkasındaki 4 adamının da işini kolaylaştırıyor.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Ancak bu takımın daha keskin bir bıçak haline gelebilmesi için iki beki Saracchi ve Omar'a ihtiyacı var. Bu seviyede 'ın iki referans maçı var… 9 kişiyken F.Bahçe ile İstanbul'da golsüz berabere kalıp lider Alanya'dan 6 gol yediler. Sıkı savunma yapıp kontratak arayacaklar. G.Saray, iki farkı bulmadan rahat etmeyeceğini maçında öğrenmiştir. Bu yüzden ilk 45 dakika Terim'in takımı yoğun baskı kurar.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Bu eksik kadro da 3 puan alır

'nin bu transferlerle gol sıkıntısı yaşamayacağı ortadaydı. Ancak defansif olarak evlerindeki iki maçta 6 gol yiyerek ortaya kocaman bir soru işareti bıraktılar. , kadro ile çok oynuyor. Derbinin ilk 11'i de, değişiklikleri de aleyhlerine direkt tabelaya yansıdı.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

karşısında 3-0'dan 3-3'ü bulan Denizlispor, bu hafta devamını getirmek isteyecek. Ancak kadrolarının F.Bahçe'den 5 gol yiyen G.Birliği'nden daha iyi olduğunu düşünmüyorum. F.Bahçe'de evet önemli eksikler var ama; bu 25 kişilik kadrodaki sağlamlarla da 3 puan alınır.

Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Avcı ile galibiyet serisi sürer

Sivasspor, Avrupa dönüşü önce sonra da Göztepe maçlarını evinde kaybetmişti. Şimdi Villarreal maçı sonrasında 'a gidecekler. 'ta, başta olmak üzere karantinada olan isimler var. ile iki maçını da gol yemeden kazanan bordo-mavili takım için DG Sivas elbette ve A.Gücü'nden çok daha tehlikeli bir rakip. Orta sahada Abdulkadir Parmak'ın maça yetişmesi Avcı'nın elini rahatlatır. Sivas'ın önemli hücum silahları olsa da Avcı'nın galibiyet serisini 3 maça çıkarmasını bekliyorum.

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Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!
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