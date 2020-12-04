Usta yazardan Erol Bulut'a flaş eleştiri!

Avcı ile galibiyet serisi sürer

Sivasspor, Avrupa dönüşü önce Çaykur Rize sonra da Göztepe maçlarını evinde kaybetmişti. Şimdi Villarreal maçı sonrasında Trabzon'a gidecekler. Sivas'ta, teknik direktör Rıza Çalımbay başta olmak üzere karantinada olan isimler var. Abdullah Avcı ile iki maçını da gol yemeden kazanan bordo-mavili takım için DG Sivas elbette Erzurum ve A.Gücü'nden çok daha tehlikeli bir rakip. Orta sahada Abdulkadir Parmak'ın maça yetişmesi Avcı'nın elini rahatlatır. Sivas'ın önemli hücum silahları olsa da Avcı'nın galibiyet serisini 3 maça çıkarmasını bekliyorum.