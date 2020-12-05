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'dan flaş yorumu!

- maçının değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı , lacivert-beyazlıların 10 kişi kaldığı pozisyonu değerlendirdi. İşte Çakar'ın maç yazısı ve yorumu...

Giriş Tarihi: 5.12.2020 08:23 Son Güncelleme: 5.12.2020 08:53 ABONE OL
Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

art arda çok önemli galibiyetler alıyor. Dün gece Beşiktaş gibi 'nın da eksikleri vardı ama unutulmamalı ki bu Kasımpaşa hem 'a hem de 'a çelme takmıştı.

Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

takım savunmasını düzeltmiş. Kolay kolay pozisyon vermiyor. Üstelik Vida gibi önemli bir savunmacısından yoksun durumdayken. Vincent Aboubakar'a nazar değmesin. Her geçen gün daha iyi oluyor. Birinci sınıf goller atmaya devam ediyor.

Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

Sağ kanadı iyi kullanan bir var. Özellikle Rosier ve Ghezzal çok iyi uyum içerisindeler.

Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

İlk devre kontrol 'taydı ama golü ancak devre biterken bulabildiler. Soldan N'Koudou iyi geldi, top boşta kaldı Mensah tamamladı.

Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

İkinci yarı art arda goller kaçırdı. Rakip 10 kişi kalınca da zaten maç orada bitiverdi. Atiba ve Aboubakar Beşiktaş'ın formda isimleri.

Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

RAKİPLERİNDE YOK!

Üst üste goller attılar ve belki de maç öncesi üç puanın bu kadar kolay gelebileceğini ön görmemişti.

Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

artık potada. Nereye kadar götürebilirler işte orayı kestirmek zor. Kadro derinliği rakiplerinin biraz altında ama bazı oyuncuları var ki örneğin Aboubakar, örneğin Atiba rakiplerinde yok.

Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

Gelelim hakeme. Her şey çok güzel ama bir pozisyon hariç. 2. yarıda Kasımpaşalı oyuncuya gösterdiği kırmızı kartı doğru bulmuyorum.

Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

Tekme yok, kavala basmak yok, arkadan kovalarken topuğuna basıyor. Hepsi bu. Doğrusu sarı kart olacaktı ama hakem hata yaptı.

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Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!
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