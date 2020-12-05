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1-1 | MAÇ SONUCU

'da , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 5.12.2020 19:56 ABONE OL
Eintracht Frankfurt 1-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında Deutsche Bank Park'ta Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 9. dakikada Daichi Kamada'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyen Borussia Dortmund, 56. dakikada Giovanni Reyna ile bulduğu golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

İki takım maçın kalan bölümünde gol atamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Arminia Bielefeld sahasında Mainz 05'i 2-1 yenerken, Freiburg-Borussia Mönchengladbach ve Köln-Wolfsburg karşılaşmaları 2-2 berabere sonuçlandı.

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Eintracht Frankfurt 1-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU
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