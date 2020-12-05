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'den 'e Falcao resti

Geldiği günden beri sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Falcao, 'in sabrını taşırdı. Deneyimli hoca, 5 Kasım'da idmanda sakatlanan ve 2 haftalık iyileşme sürecine rağmen 1 aydır sahalardan uzak kalan Kolombiyalı için, "Artık herkes bıktı. Oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5.12.2020 00:15 Son Güncelleme: 5.12.2020 03:09 ABONE OL
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Falcao resti

en sonunda konusunda isyan bayrağını açtı.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Falcao resti

5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Falcao resti

Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Falcao resti

Başkan 'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Falcao resti

DÜNYA PARA VERİYORUZ!

Başarılı hocanın, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa
kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Falcao resti

Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi.
Ancak yıldız futbolcunun ayrılığa soğuk olduğu ifade edildi. (Takvim)

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Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Falcao resti
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