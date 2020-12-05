Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Falcao resti

5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu.
Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı.
DÜNYA PARA VERİYORUZ!
Başarılı hocanın, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa
kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.
Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi.
Ancak yıldız futbolcunun ayrılığa soğuk olduğu ifade edildi. (Takvim)