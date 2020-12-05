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'de 7 eksik! İşte 'un maçı 11'i

'in 11. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan 'de eksikler can sıkıyor. , yıldız isimlerin yokluğunda çıkaracağı ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.12.2020 09:38 Son Güncelleme: 5.12.2020 10:10 ABONE OL
Fenerbahçe'de 7 eksik! İşte Erol Bulut'un Denizli maçı 11'i

'de son 3 haftada 2 yenilgi alarak zirve yarışında ağır yara alan , Denizlispor maçını kazanarak yeniden zirveye ortak olmak istiyor.

Fenerbahçe'de 7 eksik! İşte Erol Bulut'un Denizli maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden , Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Diego Perotti, 'da kalacak. Luiz Gustavo ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.

Fenerbahçe'de 7 eksik! İşte Erol Bulut'un Denizli maçı 11'i

Kanarya'da , bu isimlerin yokluğunda sahaya süreceği 11'i belirledi.

Fenerbahçe'de 7 eksik! İşte Erol Bulut'un Denizli maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i;

Fenerbahçe'de 7 eksik! İşte Erol Bulut'un Denizli maçı 11'i

Altay, , Tisserand, , , , Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner , Pelkas, Cisse

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Fenerbahçe'de 7 eksik! İşte Erol Bulut'un Denizli maçı 11'i
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