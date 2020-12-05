Fenerbahçe'de 7 eksik! İşte Erol Bulut'un Denizli maçı 11'i

Süper Lig'de son 3 haftada 2 yenilgi alarak zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, Denizlispor maçını kazanarak yeniden zirveye ortak olmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Harun Tekin, Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Kemal Ademi, Mauricio Lemos ve Diego Perotti, İstanbul'da kalacak. Luiz Gustavo ise sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.
İşte Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı 11'i;
Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Pelkas, Cisse