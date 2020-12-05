Freiburg 2-2 Mönchengladbach (MAÇ SONUCU)

Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Freiburg, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Schwarzwald-Stadion'da oynanan zorlu mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

23. dakikada Embolo Mönchengladbach'ı öne geçirirken, 32. dakikada Lienhart skora denge getirdi.

İkinci yarının hemen başında ev sahibinin golü geldi. 49. dakikada Grifo durumu 2-1 yaptı. Bu golden 1 dakika sonra Plea sahneye çıktı müsabakayı 2-2 yaptı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Freiburg ile Mönchengladbach 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Borussia Mönchengladbach 16, Freiburg ise 8 puana çıktı.

GOL | Freiburg 0-1 Borussia Mönchengladbach

GOL | Freiburg 1-1 Borussia Mönchengladbach

GOL | Freiburg 2-1 Borussia Mönchengladbach

GOL | Freiburg 2-2 Borussia Mönchengladbach