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- Hatayspor | 11'ler belli oldu

'in 11. haftasında , Hatayspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem yönetecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. Galatasaray - Hatayspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz....

Giriş Tarihi: 5.12.2020 17:50 Son Güncelleme: 5.12.2020 18:07 ABONE OL
Galatasaray - Hatayspor | 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

5 Aralık Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray - Atakaş Hatayspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Burak Can, Popov, Sackey, Aabid, Selim, Akintole, Traore, Diouf

SON 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.

Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

TESTLERİ NEGATİFE DÖNEN FUTBOLCULAR KADRODA YER ALABİLECEK

Corona virüs testleri negatife dönen Okan Kocuk, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel'in ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. İzolasyon süresi bugün sona erecek Omar Elabdellaoui'nin programının daha sonra belirlenecek.

Çarşamba günü antrenmanda sol bileği burkulan Taylan Antalyalı da takımla çalışmalara katıldı. Öte yandan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama; Atakaş Hatayspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

HATAYSPOR İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

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Galatasaray - Hatayspor | 11'ler belli oldu
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