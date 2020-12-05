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ve iddiaları için resmi açıklama geldi!

Son dakika haberleri... Sezon başında kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan için sarı kırmızılı takım devre arasında harekete geçmeyi planlıyor. 26 yaşındaki ismi, Galatasaray Teknik Direktörü 'in de istediği biliniyor. Alanyasporlu futbolcunun menajeri, Galatasaray iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 5.12.2020 11:40 Son Güncelleme: 5.12.2020 12:03 ABONE OL
Galatasaray ve Salih Uçan iddiaları için resmi açıklama geldi!

'in zirvesindeki 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken transferin gözdesi konumuna geldi.

Galatasaray ve Salih Uçan iddiaları için resmi açıklama geldi!

altyapısında yetişen 26 yaşındaki futbolcu için 'ın devreye girdiği iddia edilmişti.

Galatasaray ve Salih Uçan iddiaları için resmi açıklama geldi!

Orta saha arayışlarında olan sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam 'in 'ı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.


Galatasaray ve Salih Uçan iddiaları için resmi açıklama geldi!

'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusunun menajerinden sözleri geldi.

Galatasaray ve Salih Uçan iddiaları için resmi açıklama geldi!

"HERHANGİ BİR TRANSFER TEKLİFİ YOK"
Ajansspor'a konuşan 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, "Salih'in 'la kontratı var. Çok da iyi gidiyor. Devamını getirecektir. Transferle ilgili bir gelişme yok. Herhangi bir teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok.

Galatasaray ve Salih Uçan iddiaları için resmi açıklama geldi!

'da kendini buldu. Daha büyük hedefleri var. A 'la Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Alanyaspor'da lider pozisyonlardalar. 'deyken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de çok genç yaşta direkt oynadı. Büyük deneyimleri oldu. Her şey Alanyaspor'a bağlı.

Galatasaray ve Salih Uçan iddiaları için resmi açıklama geldi!

"GELECEKTE BÜYÜK BİR TAKIMDA DAHA OYNAYABİLİR"
Biz 'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz. Elbette ki Salih çok daha deneyimli ve sürekliliği olan bir oyuncu olarak gelecekte büyük bir takımda daha oynayabilir. Ama şimdi bunları konuşup onun konsantrasyonunu etkilememek gerekir. Takımıyla çok iyi işler yapıyor" dedi.

Galatasaray ve Salih Uçan iddiaları için resmi açıklama geldi!

Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol kaydetti.

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Galatasaray ve Salih Uçan iddiaları için resmi açıklama geldi!
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