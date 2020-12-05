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'dan orta saha atağı! 'den geliyor...

'de zirve mücadelesi veren , bir yandan da devre arası dönemine hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde beklenen isimleri kadrosuna katamayan sarı-kırmızılı takım, bu kez işi sıkı tutuyor. Cimbom, forması giyen 'yı almak için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.12.2020 00:56 Son Güncelleme: 5.12.2020 03:09 ABONE OL
Galatasaray'dan orta saha atağı! İngiltere'den geliyor...

'de sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen , ara dönemi çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan orta saha atağı! İngiltere'den geliyor...

Fotomaç'ta yer alan habere göre, 'nın 2019'da 'den 12 milyon euro bonservis ödeyerek aldığı , bu sezon 11'de fazla şans bulamıyor.

Galatasaray'dan orta saha atağı! İngiltere'den geliyor...

Sarı-kırmızılıların Belçika ekibinden bu yana gözünün üstünde olduğu 26 yaşındaki Zimbabveli orta saha oyuncusu için devre arasında teklif yapacağı yazıldı.

Galatasaray'dan orta saha atağı! İngiltere'den geliyor...

Hem Nakamba'nın ülkesinde hem de Ada basınında çıkan haberlere göre; 2024 yılına kadar kulübüyle kontratı bulunan solak ön libero için 6 aylık kiralama teklifi yapılacak.

Galatasaray'dan orta saha atağı! İngiltere'den geliyor...

Önceki dönemlerde transferi son güne bırakan ve pişman olan yönetim bu kez işi erkenden bitirip 'yoğurdu üfleyerek' yemek istiyor.

Galatasaray'dan orta saha atağı! İngiltere'den geliyor...

5 MAÇ 283 DAKİKA
olduğu sezon İngiliz ekibinde 34 maçta boy gösteren Nakamba, skor üretemedi ve 7 sarı kart gördü. Bu sezon ise kadroya girmekte zorlanan Nakamba, 2'si lig, 3'ü EFL Cup olmak üzere sadece 5 maça çıktı ve 283 dakika süre buldu.

Galatasaray'dan orta saha atağı! İngiltere'den geliyor...

Oynamak istediği bir takıma gitmeyi hedefleyen Nakamba'nın kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı da kaydedildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Nakamba, milli formayı ise 23 kez terletti.

Galatasaray'dan orta saha atağı! İngiltere'den geliyor...

Soccer24'ün haberine göre; milli takımdan hocası Zdravko Logarusic de Nakamba'nın 'ın teklifini değerlendirmesini istedi. Nakamba haberi hem New Day Sport'ta hem de Soccer 24'ün sitesinde yer aldı.

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Galatasaray'dan orta saha atağı! İngiltere'den geliyor...
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