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Aytemiz , ’in 11’inci haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. ’nda saat 13.30'da başlayan maçın hakemi . Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.12.2020 13:22 Son Güncelleme: 5.12.2020 13:23 ABONE OL
Gençlerbirliği - Alanyaspor | CANLI

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan maçın hakemi Fırat Aydınus. Süper Lig'de 7'nci kez karşılaşan iki takımdan Akdeniz temsilcisi 3 kez rakibine üstünlük sağlarken, Ankara temsilcisi sadece 1 kez galip gelebildi. 2 maçta ise taraflar birbirini yenemedi. Aytemiz Alanyaspor 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi.

DEPLASMANDA ÜSTÜN TARAF ALANYASPOR
Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibine deplasmanda hiç mağlup olmazken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor namağlup serisini sürdürmek ve Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

ALANYASPOR'UN DAHA ÇOK GALİBİYETİ VAR
Tecrübeli hakem Fırat Aydınus bugüne dek Gençlerbirliği'nin 34 maçında görev alırken, Aytemiz Alanyaspor'un 10 maçında düdük çaldı. Aytemiz Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 2 futbolcunun korona virüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi. Futbolculardan birinin kaptan Efecan Karaca olduğu öğrenilirken, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan testlerde sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇINDA 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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Gençlerbirliği - Alanyaspor | CANLI
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