Gençlerbirliği - Alanyaspor | CANLI

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan maçın hakemi Fırat Aydınus. Süper Lig'de 7'nci kez karşılaşan iki takımdan Akdeniz temsilcisi 3 kez rakibine üstünlük sağlarken, Ankara temsilcisi sadece 1 kez galip gelebildi. 2 maçta ise taraflar birbirini yenemedi. Aytemiz Alanyaspor 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi.

DEPLASMANDA ÜSTÜN TARAF ALANYASPOR

Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibine deplasmanda hiç mağlup olmazken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor namağlup serisini sürdürmek ve Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

ALANYASPOR'UN DAHA ÇOK GALİBİYETİ VAR

Tecrübeli hakem Fırat Aydınus bugüne dek Gençlerbirliği'nin 34 maçında görev alırken, Aytemiz Alanyaspor'un 10 maçında düdük çaldı. Aytemiz Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 2 futbolcunun korona virüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi. Futbolculardan birinin kaptan Efecan Karaca olduğu öğrenilirken, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan testlerde sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.



GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇINDA 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.



