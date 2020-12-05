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Giroud'dan flaş açıklama!

'de gösterdiği performansla beğeni toplayan ve son olarak 'nde Sevilla deplasmanında 4 gol birden atan Giroud, geleceği ile ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 5.12.2020 14:35 ABONE OL
Giroud'dan flaş açıklama!

'ın gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü isimlerden birinin de Fransız golcü olduğu iddia edilmişti.

Giroud'dan flaş açıklama!

forması giyen 34 yaşındaki deneyimli yıldız, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giroud'dan flaş açıklama!

'nde Sevilla ile oynadıkları maçta 4 gol birden atarak tarihine geçen Giroud, kulübün resmi inernet sitesine verdiği röportajda şunları söyledi:

Giroud'dan flaş açıklama!

Didier Deschamps'la konuştum. Eğer bana takımda oynamayacaksan, ocak ayında bir karar alman gerekir dedi. Ancak ben Chelsea'de daha fazla süre alacağıma ve takımda kalacağıma neredeyse eminim. İsteğim de bu yönde.

Giroud'dan flaş açıklama!

Her şeyin hızla değiştiği futbolda ne olacağını da asla bilemeyiz. Ancak şu an çok mutluyum. Sezon başlangıcından daha fazla oynarsam, Euro 2021 için formda olacağım ve şansım yükselecek.

Giroud'dan flaş açıklama!

Giroud'nun, ile olan sözleşmesi 2021 haziranında sona eriyor.

(Fotomaç)

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Giroud'dan flaş açıklama!
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