Merih Demiral'a büyük onur!

İtalya'da Merih Demiral fırtınası sürüyor. Juventus forması giyen Merih Demiral Kasım ayında gösterdiği performansla İtalya Serie A'da ayın 11'ine seçildi.

22 yaşındaki milli futbolcu Kasım ayında Juventus formasıyla Spezia, Lazio ve Cagliari maçlarında 11'de sahaya çıkmıştı.





Juventus bu maçların ikisini kazanırken Lazio ile deplasmanda son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalmıştı.

Merih Demirallı Juventus aynı zamanda İtalya Serie A'nın bu sezon en az gol yiyen takımı durumunda. Juventus ve Hellos Verona bu sezon kalelerinde sadece 7 gol gördü.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında sahaya 11'de çıkan Merih Demiral yaşadığı sakatlık nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.