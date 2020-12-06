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’ın sözleşmesinde flaş detay!

'a sezon başında geri dönen , performansıyla göz dolduruyor. Son 3 haftayı boş geçmeyen yıldız golcünün sözleşmesinde, flaş bir detay olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 6.12.2020 10:56 Son Güncelleme: 6.12.2020 11:12 ABONE OL
Aboubakar’ın sözleşmesinde flaş detay!

Geçen sezonun sonunda 'ın Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'e olması sonrasında hücum hattını eski oyuncusu Vincent 'la güçlendiren Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmıştı.

Aboubakar’ın sözleşmesinde flaş detay!

'ta 2016-17 sezonunun ardından başladığı ikinci döneminde etkili bir görüntü sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, özellikle son 3 haftada coştu.

Aboubakar’ın sözleşmesinde flaş detay!

, ve maçlarında 4 gol kaydeden 28 yaşındaki oyuncu, takımını tekrar şampiyonluk yarışına taşıdı.

Aboubakar’ın sözleşmesinde flaş detay!

'la 1+1 yıllık anlaşması bulunan başarılı futbolcuyla ilgili bilinmeyen bir gerçeğe ulaşıldı. Fanatik'in haberine göre Portekiz ekibi Porto'dan bedelsiz olarak bonservisiyle alınan Vincent 'ın, yeni sezonda artı bir opsiyonun devreye girmesi sonrasında başka bir takıma satılması gündeme gelirse işler değişecek...

Aboubakar’ın sözleşmesinde flaş detay!

ve Porto arasında yapılan özel anlaşmaya göre Kamerunlu futbolcu, 'dan başka bir takıma olursa elde edilecek olan gelirin yarısı Portekiz kulübüne aktarılacak.

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Aboubakar’ın sözleşmesinde flaş detay!
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