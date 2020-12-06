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'dan flaş hakem yorumu!

'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarlarından , mücadelenin hakemini yorumlarken flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 09:08 Son Güncelleme: 6.12.2020 09:11 ABONE OL
Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!

ardı ardına kazanmaya devam ediyor. Eksik oyuncu, genç oyuncu fark etmiyor.

Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!

Zaman zamana çok iyi oynamasa da dün gece maçın kontrolü büyük oranda 'daydı. En önemlisi Taylan kazanıldı.

Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!

Emre Akbaba, Emre Kılınç sakat ve cezalılar nedeniyle daha fazla süre alıp, çok iyi oynamaya çalışıyorlar.

Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!

En önemlisi ise Diagne... Duygusal bir oyuncu. Gol attıkça kendisine geliyor. Dün gece de tam anlamıyla mükemmel ve birinci sınıf gol attı. Sağdan gelen ortayı ofsayda düşmeden göğüyle alıp, zor açıdan sol ayağıyla vurmak, tam bir golcü becerisi ister. Aslında kimse Diagne'den böyle komplike bir gol beklemiyordu. Basitleri atamadı, çok daha zorunu atıverdi.

Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!

Feghouli, Taylan'ın yanında özellikle organizasyonda görev aldı. Aslında yorulana kadar da fena oynamadı.

Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!

Son 10 dakikaya bakıyoruz. Çoluk çocuk sahada, aslında bu güzel bir ifade. Ali Yavuz, Kerem bunlar sokağa çıksa kimsenin tanımayacağı oyuncular ama Kerem de golünü atıverdi...

Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!

Gündüz seansında Alanya kaybedince, artık ligin tepesi iyice karışmış durumda. da eksiklerine rağmen 'Ben de varım' diyor. Ve özellikle maç boyu top kapma ve ikili mücadele üstünlüğü yönünden rakibi, Hatay'ı ezmiş bir Galatasaray var.

Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!

Hatay için fazla bir şey söyleyemeyiz. Yeni geldiler, maçın başında da 1-2 pozisyon buldular. Hepsi bu...

Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!

Sahada gerçekten mükemmel bir hakem vardı. Çok beğendim. 1-2 ufak hata yaptı ama böylesi genç bir hakemin, bu kadar iyi performans göstermesi çok sevindirici.

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Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!
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