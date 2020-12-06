Altay Bayındır Denizlispor'a duvar ördü!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takımın genç kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor maçında kritik üst üste 3 kurtarış birden yaptı.

Altay önce 56. dakikada Murawski'nin penaltısını kurtardı. Ardından oluşan kornerde ise İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği çok sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle çeldi.

Denizlispor 0-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Ardından kullanılan kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine müthiş bir refleksle önledi. Altay Bayındır, Süper Lig'de kalesine yönelen son iki penaltı vuruşunda da gole izin vermedi.

EN ÇOK KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ

Altay, bu pozisyonların ardından maçın kalan bölümlerinde de kritik kurtarışlara imza attı. 22 yaşındaki file bekçisi Denizlispor karşısında yaptığı 6 kurtarış ile Süper Lig'deki en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.

İşte Altay Bayındır'ın kurtardığı pozisyonlar;

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)