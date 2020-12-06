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- Ankaragücü | CANLI

'in 11. haftasında , Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Antalyaspor - Ankaragücü maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 16:00 Son Güncelleme: 6.12.2020 17:29 ABONE OL
Antalyaspor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Antalyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Bu maç öncesi Antalyaspor 10 puanla 15. basamakta yer alıyor. Henüz ligde galibiyeti bulunmayan Ankaragücü ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Eren, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Imeri, Gökdeniz.

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Pinto, Orkan, Atakan, Voca, Alper, Sasa Lobzhanidze, Bolingi

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Antalyaspor - Ankaragücü | CANLI
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