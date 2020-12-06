Antalyaspor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Antalyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Bu maç öncesi Antalyaspor 10 puanla 15. basamakta yer alıyor. Henüz ligde galibiyeti bulunmayan Ankaragücü ise 2 puanla son sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Eren, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Jahovic, Amilton, Imeri, Gökdeniz.
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Pinto, Orkan, Atakan, Voca, Alper, Sasa Lobzhanidze, Bolingi