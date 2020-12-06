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'in 11. haftasında ligin yeni ekibi sahasında 'u ağırlıyor. Mücadele öncesi Fatih Karagümrük, ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor'un ise 12 puanı bulunuyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.12.2020 13:29 Son Güncelleme: 6.12.2020 13:31 ABONE OL
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor | CANLI

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde iç saha maçlarında yenilmedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyeti bulunmayan İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenildi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında sahadan bir puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük, ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor'un ise 12 puanı bulunuyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA 11'LER
KARAGÜMRÜK: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Sabo, Biglia, Ndiaye, Jimmy, Ndao, Sobiech.
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Meljnak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Onur, Fernando, Remy

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor | CANLI
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