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Fırtına'nın yıkım planı hazır!

Son dakika haberleri.. 'in 11. haftasında sahasında 'u konuk edecek Trabzonspor'da hedef Avcı'yla 3'te 3 yapmak. İşte Fırtına'nın Sivasspor maçındaki yıkım planı...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 00:52 Son Güncelleme: 6.12.2020 01:19 ABONE OL
Fırtına'nın yıkım planı hazır!

temsilcisi, 'nın gelmesiyle yukarı doğru ivmelenmişti. Sırasıyla BB Erzurumspor, Ankaragücü'nü deviren , gözünü maçına çevirdi.

Fırtına'nın yıkım planı hazır!

Bordo-mavililer arkalarına aldıkları rüzgarla hanelerine bir 3 puan daha yazdırarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. da galibiyet için planlarını yaptı.

Fırtına'nın yıkım planı hazır!

Bunları antrenmanlarda öğrencilerine tek tek anlattı. Usta hoca özellikle hafta boyunca yaptıkları hücum çalışmalarının meyvesini almayı planlıyor.

Fırtına'nın yıkım planı hazır!

'SORUMLULUK ALIN'

Bordo-mavili ekipte gelir gelmez savunmadaki sorunlara eğilmişti. Deneyimli çalıştırıcının çıktığı iki karşılaşmada da kalesinde gol görmemişti. Ancak hücumdaki problemler de dikkat çekmişti.

Fırtına'nın yıkım planı hazır!

Avcı bu hafta daha çok hücum aksiyonları üzerinde durdu. Oyuncularına bol bol şut idmanı yaptıran Avcı, yetenekli yıldızlarından da sorumluluk almasını istedi.

Fırtına'nın yıkım planı hazır!

Başarılı teknik adam hücumdaki isimlere 'özgürlük' vererek potansiyellerini göstermelerini istiyor. (FOTOMAÇ)

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Fırtına'nın yıkım planı hazır!
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