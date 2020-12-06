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deplasmanda 'i 3-1 yendi

1. 'nin (Ligue 1) 13. haftasında Saint-Germain (), deplasmanda 'i 3-1 mağlup etti.

AA
Giriş Tarihi: 6.12.2020 09:23 ABONE OL
PSG deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 13. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında PSG, Colin Dagba'nın 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Montpellier ise 41. dakikada Stephy Mavididi'nin topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi ve ilk devre 1-1 tamamlandı.

PSG'de ikinci yarıda golleri Moise Kean 77. dakikada ve Kylian Mbappe 90+1. dakikada attı.

Mbappe, PSG formasıyla 100. golüne ulaştı.

Maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan lider PSG, puanını 28'e yükseltirken, Montpellier 23 puanla 6. sırada kaldı.

Bayern Münih 3-3 RB Leipzig (MAÇ SONUCU)

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PSG deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi
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