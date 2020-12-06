Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

BUNUN TEKRARI İSTENMİYOR!

Bazı maçlarda da bunun neticesi alınmış ve takım geriden gelip kazanmıştı. Ancak Beşiktaş maçında takım bu konuda sınıfta kaldı. Erol Bulut ayrıca oyuncularına bireysel olarak yaptıkları hataları da anlattı ve bunların Denizlispor maçında tekrar etmemesini istedi.