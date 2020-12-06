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Samandıra'da rüzgarı! İşte 'de yaşananlar

'de çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet alabilen 'de sportif direktör ve antrenmanlarda sık sık takımla konuşma yapıyor. Özellikle Emre Belözoğlu'nun oyuncularla tek tek görüştüğü belirtiliyor. İşte Samandıra'da yaşananlar...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 12:29 Son Güncelleme: 6.12.2020 12:41 ABONE OL
Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

Yaz sezonunda birçok transferle 'e iddialı bir başlangıç yapan 'de iç sahada alınan 2 yenilgi camiada moralleri bozdu.

Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

Özellikle derbisindeki etkisiz futbol ve 4-3'lük mağlubiyet takımda şok etkisi yaratırken oyuncularla toplantılar yapıldı.

Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

Sahaya çıkan kadro ve maç içinde teknik heyetin hamleleri sebebiyle derbinin faturası genel olarak 'a kesilse de futbolcular da bu durumdan nasibini aldı.

Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

EMRE BELÖZOĞLU TEK TEK KONUŞTU!
Milliyet'in haberine göre, Sportif Direktör hafta boyunca futbolcularla tek tek konuştu. Yapılan özel görüşmelerde futbolculara eleştiriler yöneltildi.

Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

GEREKLİ MÜCADELE GÖSTERİLEMEDİ!
Burada yapılan temel vurgu ise takımın gerekli istek, arzu ve mücadeleyi göstermemesi oldu. Sarı-lacivertliler en son 2013-14 yılında şampiyon olmuştu.

Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

Başkan 'un göreve gelmesi sonrası ilk sezonu 6. geçen sezonu ise 7. bitiren sarı-lacivertliler şampiyonluk mücadelesi veren üç ezeli rakibi arasında zirveye en çok hasret olan ekip konumunda.

Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

UYARI YAPILDI!
Bu konuya ve bu sezonki beklentilere vurgu yapılarak oyuncuların saha içinde rakiplerden daha istekli ve özverili olmaları istendi.

Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

SAHA İÇİNDEKİ HATALARIN ALTI ÇİZİLDİ!
Öte yandan da oyuncularla görüşerek, saha içindeki hataların altını çizdi. Bulut özellikle 'ın 2-0 öne geçmesi sonrası takımın oyun disiplininden kopmasıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdi.


Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

Sezon başından bu yana yapılan çalışmalarda skor ne olursa olsun oyun sistemlerine bağlı kalacaklarını ifade etmişti.

Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

BUNUN TEKRARI İSTENMİYOR!
Bazı maçlarda da bunun neticesi alınmış ve takım geriden gelip kazanmıştı. Ancak maçında takım bu konuda sınıfta kaldı. ayrıca oyuncularına bireysel olarak yaptıkları hataları da anlattı ve bunların Denizlispor maçında tekrar etmemesini istedi.

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Samandıra'da Emre Belözoğlu rüzgarı! İşte Fenerbahçe'de yaşananlar
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