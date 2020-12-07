Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş yönetimi yeni transferlerin keyfini sürüyor

yönetimi yeni transferlerin keyfini sürüyor

'ın sezon başında listesinde alternatif isimler olarak yer alan Rosier ve Aboubakar, asıl hedeflenen oyuncular alınamayınca kadroya dahil edildi. Deneyimli futbolcular gösterdikleri müthiş performanslarla siyah-beyazlı yönetime,'İyi ki diğer isimleri alamamışız' dedirtti.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 00:26 Son Güncelleme: 7.12.2020 02:33 ABONE OL
Beşiktaş yönetimi yeni transferlerin keyfini sürüyor

'ta 5 maçta 3 asiste imza atan Rosier, forması giyen DeAndre Yedlin ve Roma'da oynayan Davide Santon'un yerine tercih edilmişti.

Beşiktaş yönetimi yeni transferlerin keyfini sürüyor

Yedlin, bu sezon sadece 2 lig kupası maçında görev alırken, 1 asist yaptı, ligde ise hiç forma şansı bulamadı. Santon ise 4 maçta forma giyerken, skora katkı yapamadı.

Beşiktaş yönetimi yeni transferlerin keyfini sürüyor

Rosier'in savunma istatistikleri de iki oyuncudan öne çıktı. Sadece 200 bin euro kiralama ücreti ödenen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun maaşı da 800 bin euro.

Beşiktaş yönetimi yeni transferlerin keyfini sürüyor

'ın yaz döneminde gündemini en fazla meşgul eden isimlerden olan Nikola Kalinic ve Ze Luis de yeni takımlarında
vasatın altında kaldı.

Beşiktaş yönetimi yeni transferlerin keyfini sürüyor

Hellas Verona forması giyen 32 yaşındaki Hırvat Kalinic, 5 maçta forma giyerken gol ya da asistle tanışamadı.

Beşiktaş yönetimi yeni transferlerin keyfini sürüyor

'ya giden Luis ise Rus ekibiyle çıktığı 11 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapabildi.

Beşiktaş yönetimi yeni transferlerin keyfini sürüyor

İki oyuncunun yarı maliyetine edilen Aboubakar 8 lig maçında 5 gol, 1 asiste imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Otopsi bulguları korkunç gerçeği gözler önüne serdi! Corona virüs neden öldürüyor? En çok ölüm...
Milyonlarca emekliye son dakika müjdesi! SSK, BAĞKUR ve memur emekli Ocak maaşları ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika haberler: Leonardo da Vinci'nin günlüğünde Türkiye sözleri! Yüzyıllar önce yazmış...
Survivor 2021 sezonu için nefesler tutuldu! Yeni kadroda yer alacak isimler belli oldu mu?
SON DAKİKA | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Genelgeye göre 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Son dakika haberler: Bakan Koca'dan 5 il için kritik uyarı: Risk devam ediyor
Son dakika haberi: Karantina süresi hakkında flaş değişiklik! Sağlık Bakanlığı yeni kararı duyurdu
Son dakika... Ünlüleri dolandırıp Hakan Şükür'e gitti!
Son dakika haberler... Corona virüs neden öldürüyor? Vakalar üzerindeki araştırmada tüm detaylar ortaya çıktı!
Maskeyle nefes almakta güçlük çekiyorsanız nedeni bu hastalık olabilir!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş yönetimi yeni transferlerin keyfini sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA