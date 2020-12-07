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krizi fırsata çevirdi!

, sakatlıkların yanı sıra birçok oyuncusunun koronavirüse yakalanması sebebiyle kadro krizi yaşamıştı. Ancak deneyimli teknik adam , genç isimlere şans vererek krizi fırsata çevirdi.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 00:25 ABONE OL
Fatih Terim krizi fırsata çevirdi!

Cimbom sakatlıklar ve korona vakaları ile sarsılsa da Fatih Terim, hamleleri ile krizi fırsatı çevirdi.

Okan, Omar, Luyindama, Saracchi, Belhanda, Falcao, Babel, Arda gibi yıldızların yokluğunda Galatasaray genç oyuncuları takıma monte etti.

Son 3 maçın 2'sini kazanan Aslan, Oğulcan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi oyuncularla hem yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu hem de futbolu ile alkış aldı.

Galatasaray'ın gençlik aşışı istatistiklere de yansıdı. Cimbom son 3 maçta 8 gol atıp 1 gol yedi. 27 isatbetli şut çekti. Yüzde 62 topla oynama yüzde 89 pas isabeti oranı yakaladı.

Hatay maçında gol atan Kerem ile 2, gole katkı veren Oğulcan, forma için iddialı olduklarını kanıtladı. Forma savaşı kızıştı. (Takvim)

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Fatih Terim krizi fırsata çevirdi!
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