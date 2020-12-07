Fransızlar Aykut Kocaman'a talip oldu! İşte o takım

Türk futbolcuların kimyasının Fransa'ya çok uyduğunu gören Nice kulübü yetkililerinin, çok da iyi bir genç futbolcu avcısı olduğu bilinen, yetenekleri keşfetmesiyle de tanınan Aykut Kocaman'ı takımın başına getirip bu özelliğinden de faydalanmak istediği belirtiliyor.