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Fransızlar 'a talip oldu! İşte o takım

'de son olarak 'u çalıştıran, yaklaşık 10 aydır ise teknik direktörlük yapmayan 'la ilgili Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi. RMC Sport, deneyimli teknik adamın 'nın yolunu tutabileceğini yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.12.2020 11:04 ABONE OL
Fransızlar Aykut Kocaman'a talip oldu! İşte o takım

Fransız basınında (RMC Sport) yer alan habere göre; Patrick Vieira'yı kovan OGC Nice'in, 'ı hoca adayları arasına koyduğu belirtildi.

Fransızlar Aykut Kocaman'a talip oldu! İşte o takım

, Marco Silva gibi isimlerin yanı sıra Kocaman'ın listeye eklenmesinin nedeninin son dönemde 'den 'ya doğru başlayan ihracın etkili olduğu tahmin ediliyor.

Fransızlar Aykut Kocaman'a talip oldu! İşte o takım

TÜRK FUTBOLCULARIN BAŞARISI İŞE YARADI
'ın 'da OGC Nice'in hoca adayları arasında gösterimesinde Türk futbolcuların başarısının büyük etkisi olduğu söyleniyor.

Fransızlar Aykut Kocaman'a talip oldu! İşte o takım

Fransız takımı Lille'de harıkalar yaratan ve takımlarını hem ligde hem Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Türk futbolcuların büyük etkisi olduğu söyleniyor.

Fransızlar Aykut Kocaman'a talip oldu! İşte o takım

Bilindiği gibi Lille'in Avrupa Ligi'nde bu sezon attığı 12 golün 9'u; , Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten geldi. Ligue 1'deki 22 golün 10'unda da Türk futbolcuların imzası var.

Fransızlar Aykut Kocaman'a talip oldu! İşte o takım

Türk futbolcuların kimyasının 'ya çok uyduğunu gören Nice kulübü yetkililerinin, çok da iyi bir genç futbolcu avcısı olduğu bilinen, yetenekleri keşfetmesiyle de tanınan 'ı takımın başına getirip bu özelliğinden de faydalanmak istediği belirtiliyor.

Fransızlar Aykut Kocaman'a talip oldu! İşte o takım

ALİ KOÇ GÖNDERMİŞTİ
'den 'un başkanlığa seçilmesiyle ayrılan , ardından yine büyük başarılara imza attığı 'un yolunu tutmuş, oradan da alınan başarısız sonuçların ardından ayrılmıştı.

Fransızlar Aykut Kocaman'a talip oldu! İşte o takım

Bu sene herhangi bir takımla anlaşmayan ve boşta olan Kocaman'ın Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği biliniyor.

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Fransızlar Aykut Kocaman'a talip oldu! İşte o takım
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