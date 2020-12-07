Rakiplerimiz belli oluyor | CANLI

2022 Dünya Kupası'nda heyecan eleme gruplarının kura çekimiyle start aldı. Katar'daki dev turnuvaya Avrupa kıtasından katılacak 13 takımı belirleyecek olan Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi başladı.

İsviçre'nin Zürih kentinde çevrim içi olarak düzenlenen ve A Milli Takım'ımızın 2. torbada yer aldığı kura çekimiyle ilgili tüm detaylar haberimizde...

A GRUBU: Portekiz, Sırbistan

B GRUBU: İspanya, İsveç

C GRUBU: İtalya, İsviçre

D GRUBU: Fransa, Ukrayna

E GRUBU: Belçika, Galler

F GRUBU: Danimarka, Avusturya

G GRUBU: Hollanda, TÜRKİYE

H GRUBU: Hırvatistan, Slovakya

I GRUBU: İngiltere, Polonya

J GRUBU: Almanya

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg

5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra

6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

İLK SIRADA BİTİRENLER KATAR BİLETİNİ ALACAK

Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak. Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak.

3 TAKIM PLAY-OFF'TAN GİDECEK

Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

MAÇLAR MART 2021'DE BAŞLAYACAK

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup maçları 2021 yılının mart ayında başlayıp, aynı yıl kasım ayında sona erecek.