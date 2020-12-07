Şampiyonlar Ligi'nde dev kapışma! Ronaldo ve Messi karşı karşıya

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6. maç dev bir düelloya sahne olacak.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek mücadelede Barcelona, sahasında Juventus'u konuk edecek.

Karşılaşma Salı akşamı saat 23.00'te Camp Nou'da oynanacak.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, karşılaşma öncesi hafif sakatlığı bulunan Lionel Messi'nin maç kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Grupta 15 puanı bulunan lider Barcelona ve 12 puanı olan ikinci Juventus daha önce çıkmayı garantilemişti. Grubun ilk maçında Barcelona, deplasmanda Juventus'u Ousmane Dembele ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 yenmişti.

İtalya Serie A'da 20 puanla 4. sırada yer Juventus'ta Cristiano Ronaldo, 9 maçta 10 gol attı ve 1 asist yaptı.

İspanya La Liga'da ise 14 puanla 9. basamakta yer alan ve kötü bir sezon geçiren Barcelona'da Lionel Messi bu sezon 14 maçta 7 gol atıp 4 asiste imza attı.