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A 'ın rakipleri belli oluyor

'nin 2. torbada yer alacağı 2022 Avrupa Eleme Grupları'nın kuraları bugün TSİ 20.00'de çekilecek. Türkiye, üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya , Galler, Polonya, , , , , Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 ABONE OL
A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor

Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarının kuraları bugün İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.

Pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak. Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak. Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak. Karşılaşmalar mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
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