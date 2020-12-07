Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri belli oldu!

Son dakika: - maçı 11'leri belli oldu!

'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde, sahasında 'u ağırlıyor. yönetiminde çıkışa geçen Fırtına, bu maçı da kazanıp zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor. Mücadelenin haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 7.12.2020 18:31 Son Güncelleme: 7.12.2020 18:43 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde, Trabzonspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Fırtına, bu maçı da kazanıp zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare

EN ÇOK OKUNANLAR

Antalya’daki büyük deprem sonrası son dakika detayı! Leonardo da Vinci yüz yıllar önce günlüğünde neler yazmış...
AFAD ve MTA yenilenmiş fay hattı sorgulama ile Türkiye deprem risk haritası 2020: Evimin yakınından fay hattı geçiyor mu?
Son dakika haberi: Aldatıldığını düşünen kadın lobide soyundu! Beyoğlu'nda şaşırtan görüntüler...
Son dakika haberler... Yaşar Alptekin'den acı itiraf: Ondan gerçekleri gizledim yalancı bir adam olarak uğurladım onu!
Hacı Sabancı kendisinden 100 bin dolar isteyen takipçisini ifşa etti! O mesajı böyle ti'ye aldı…
Emekli maaş zammı ile ilgili SON DAKİKA gelişmesi: Emekliye çifte zam geliyor! İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı
Bakan Selçuk’tan asgari ücret zammı ile ilgili SON DAKİKA açıklaması: 2021 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA HABERLER: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sıkıntı yaşanıyor diyerek uyardı! İşte o 6 il...
SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları! Altın fiyatları düşüş sürüyor: 7 Aralık gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşa tarihi fırsat! Prim borçları da silinecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor - Sivasspor maçı 11'leri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA