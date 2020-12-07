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Son dakika: Yılmaz 'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Son dakika haberi... Koronavirüsü salgınına yakalandığı için bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Yılmaz 'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Vural'ın doktoru deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, "Her şey olumlu olarak ilerledi. Şu sıralarda kendisini normal odaya almış olacağız. Durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:09 Son Güncelleme: 7.12.2020 17:26 ABONE OL
Son dakika: Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı

Koronavirüs tedavisi gören tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın doktoru Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural'ın durumu iyi. Ancak ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor" dedi.



Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ve Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımdan çıkarak normal servis odasına alınan teknik adamın sağlık durumuyla ilgili basın açıklaması yaptılar.

Deneyimli çalıştırıcının durumunun iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği verdik. Bu süreç de olumlu bir şekilde ilerledi. Vural'ı iki gün önce de solunum cihazından ayırdık. Bu iki günlük takiplerimizde de her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak devam etti. Şu sıralarda da normal servis odasını hazırlamaktayız. Belki de şu an normal servis odasına geçişi yapılmıştır. Yılmaz Vural'ın durumu şu an iyi. Basının ve sevenlerinin kendisine gösterilen ilgiyi aktardık. O da herkese teşekkür etti" diye konuştu.

Çuhadaroğlu ayrıca, deneyimli çalıştırıcının ne zaman taburcu olacağıyla ilgili soru üzerine de, "Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor" yanıtını verdi. Öte yandan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, koronavirüsten korunmak için herkesin aynı titizlikle yaşamını sürdürmeye dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

SEDA VURAL: YILMAZ VURAL HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Vural'ın eşi Seda Vural da, tecrübeli teknik adamın herkese çok selam söylediğini ifade ederek, "Öncelikle Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'na ve hastane çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bize çok ilgi gösterdiler ve eşime çok iyi bakıldı. Kendilerine çok güvendim. Yılmaz Vural'ın sağlığı yerinde, hepinize çok selam söyledi ve çok da teşekkür etti" şeklinde konuştu.

Yılmaz Vural'ın çok duygusal biri olduğunu ve kendisine gösterilen ilgiden de çok etkilendiğini belirten Seda Vural, "Yılmaz Vural, kendisine gösterilen ilgiden bahsedince çok duygusallaştı. Zaten duygusal biri ve çok etkilendi. Yılmaz ayrıca ailenin de çok önemli olduğunu, herkesin ailesine dört elle sarılması gerektiğini söyledi" dedi.

Yılmaz Vural'ın doktorundan sevindirici haber!

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Son dakika: Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı
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