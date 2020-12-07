Son dakika: Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? Dokturu açıkladı

Koronavirüsü salgınına yakalandığı için bir süredir hastanede tedavi altında olan Yılmaz Vural'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.





Vural'ın doktoru deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, "Her şey olumlu olarak ilerledi. Şu sıralarda kendisini normal odaya almış olacağız. Durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamaları şöyle: "Yılmaz Vural Hocamız bir süredir hastanemizde Kovid-19 sebebiyle gözlem altındaydı. Yattıktan bir iki gün sonra solunum sıkıntısı yaşadığı için yoğun bakıma alıp entübe ettik ve solunum desteğiyle takip ediyorduk. Bu süreç olumlu geçti ve yaklaşık 2 gün önce solunum cihazlarından ayırdık. 2 günlük takiplerimizde her şey yolunda gitti. Şu sıralarda normal servis odasına alınacak. Kendisine sizlerin ilgisini aktardım. Şu anda durumu gayet iyi."