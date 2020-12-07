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Son dakika: Yılmaz 'ın sağlık durumu nasıl? Dokturu açıkladı

Son dakika haberi... Koronavirüsü salgınına yakalandığı için bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Yılmaz 'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Vural'ın doktoru deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, "Her şey olumlu olarak ilerledi. Şu sıralarda kendisini normal odaya almış olacağız. Durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 7.12.2020 14:09 Son Güncelleme: 7.12.2020 14:25 ABONE OL

Koronavirüsü salgınına yakalandığı için bir süredir hastanede tedavi altında olan Yılmaz Vural'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Vural'ın doktoru deneyimli teknik adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, "Her şey olumlu olarak ilerledi. Şu sıralarda kendisini normal odaya almış olacağız. Durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamaları şöyle: "Yılmaz Vural Hocamız bir süredir hastanemizde Kovid-19 sebebiyle gözlem altındaydı. Yattıktan bir iki gün sonra solunum sıkıntısı yaşadığı için yoğun bakıma alıp entübe ettik ve solunum desteğiyle takip ediyorduk. Bu süreç olumlu geçti ve yaklaşık 2 gün önce solunum cihazlarından ayırdık. 2 günlük takiplerimizde her şey yolunda gitti. Şu sıralarda normal servis odasına alınacak. Kendisine sizlerin ilgisini aktardım. Şu anda durumu gayet iyi."

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Son dakika: Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? Dokturu açıkladı
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