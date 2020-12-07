Trabzonspor - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde, Trabzonspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Fırtına, bu maçı da kazanıp zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.
Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor.
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İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe
Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare