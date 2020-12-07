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'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde, sahasında 'u ağırlıyor. yönetiminde çıkışa geçen Fırtına, bu maçı da kazanıp zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor. Mücadelenin haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 7.12.2020 18:31 Son Güncelleme: 7.12.2020 19:46 ABONE OL
Trabzonspor - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış mücadelesinde, Trabzonspor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçen Fırtına, bu maçı da kazanıp zirveyle arasındaki puan farkını kapatmak istiyor.

Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

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İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe

Sivasspor: Samassa, Caner, Appindangoye, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fajr, Ninga, Gradel, Yatabare

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Trabzonspor - Sivasspor | CANLI
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