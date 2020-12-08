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'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

'de üst üste 3 maç kazanarak zirvedeki rakiplerini takibini sürdüren , bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu 'ü takımda tutmaya yakın. Dorukhan'ın menajeri ile pazarlık halinde olan yönetim, son pürüzleri konuşuyor. İşte transferde son durum ve milli oyuncuya yapılan o teklif...

Giriş Tarihi: 8.12.2020 16:53 Son Güncelleme: 8.12.2020 16:59 ABONE OL
Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

Kulübü Başkanı , sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 'le ilgili geçen hafta heyecan önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Çebi, "Dorukhan Toköz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman söyleyebiliriz. Karşılıklı pozitif mesajlar alıp veriyoruz. Ben kendisiyle konuştum. 'İmzayı at, yıllarca kal' dedim. Dorukhan da, 'Ben de öyle istiyorum başkanım' dedi. Bu sözlere itibar etmek zorundayım" ifadelerini kullanmıştı.

Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA
'ın son dönemde sürekli ilk 11'de şans verdiği milli futbolcu, yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Dorukhan'ın form durumu ve hırsı, yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandığının sinyallerini veriyor.

Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

PERFORMANSINA YANSIR
Ancak 24 yaşındaki futbolcunun uzun süredir devam eden pazarlıklara rağmen resmi imzayı bir türlü atmaması kafaları karıştırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı bazı yöneticilerin, Dorukhan konusunda endişeleri olduğu öğrenildi.

Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

ISLAK İMZA ATILMALI
Bu isimlerin yeni sözleşme konusunda kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde, "Maddi konularda sorun yok ama ortada bir imza da yok. atarak şu sözleşme konusunu artık gündemden çıkarması lazım. Aksi halde rakip kulüpler Dorukhan'ı rahat bırakmazlar. Bu da onun saha performansına olumsuz yansır" diye konuştukları ifade edildi.

Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

FENERBAHÇE İLGİLENİYOR
Sözleşmesi sezon sonu bitecek 'la 'nin ilgilendiği biliniyor. Sarı-lacivertli kulüp transferi bonservis bedeli ödemeden bitirmek istiyor.

Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

YALÇIN BİR AN ÖNCE İMZA İSTİYOR
Bu arada teknik patron da milli oyuncunun en kısa sürede sözleşme yenileyerek sadece sahaya odaklanmasını istiyor.

Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

EN AZ KAZANAN İSİMLERDEN
'ün menajeri ile Beşiktaşlı yöneticiler arasındaki görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği bildirildi. Milli futbolcu 350 bin euro garanti ücret ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer alıyor.

Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

PERFORMANSA DAYALI KONTRAT
Milliyet'in haberine göre 24 yaşındaki oyuncu, senelik ücretinin en az 1.5 milyon euro seviyesine yükseltilmesini istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin 1.5 milyon euro seviyesindeki maaşa olumlu yaklaştığı ancak bu paranın bir bölümünün performansa dayalı olmasını istediği ifade edildi.

Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

YÜZDE 25-30'LUK KISMI MAÇ SAYISINA BAĞLI
Yöneticilerin, yıllık ücretin yüzde 25-30'luk bölümünün oynanan maç sayısına bağlı olması konusunda bastırdıkları kaydedildi. Dorukhan'ın ise bunu yüksek bulduğu ve garanti ücretin daha yüksek olması konusunda ısrarcı davrandığı ileri sürüldü.

Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

VIDA'NIN 10'DA 1'İ
Yeni sözleşmesinin 3+1 yıllık olması konusunda direnen ile Domagoj Vida'nın maaşları arasında adeta uçurum var. Milli futbolcunun 350 bin euroluk maaşına karşılık Hırvat stoper senelik 3.4 milyon euro garanti ücret alıyor.

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Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum
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