Dorukhan Toköz'de mutlu son yakın! İşte transferde son durum

ISLAK İMZA ATILMALI

Bu isimlerin yeni sözleşme konusunda kendi aralarında yaptıkları değerlendirmelerde, "Maddi konularda sorun yok ama ortada bir imza da yok. Islak imzayı atarak şu sözleşme konusunu artık gündemden çıkarması lazım. Aksi halde rakip kulüpler Dorukhan'ı rahat bırakmazlar. Bu da onun saha performansına olumsuz yansır" diye konuştukları ifade edildi.