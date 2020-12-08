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'de sakatlık şoku! Yıldız isim Malatya maçında yok

'in 11. haftasında Denizlispor'u mağlup ederek zirveye ortak olan 'de gözler ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu maç öncesinde flaş bir sakatlık yaşandı...

Giriş Tarihi: 8.12.2020 21:07 Son Güncelleme: 8.12.2020 21:18 ABONE OL
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Malatya maçında yok

'in 12. hafta maçında 12 Aralık Cumartesi günü 'u konuk edecek olan , mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Malatya maçında yok

'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman basına açık gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Malatya maçında yok

Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Malatya maçında yok

Çift kalede yapılan maçların ardından antrenman dayanıklılık koşusu ile noktalandı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Malatya maçında yok

VALENCIA YENİ MALATYA MAÇINDA YOK

Öte yandan MR'ı çekilen Enner Valencia'nın alt arka adelesinde kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ekvadorlu futbolcunun maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Malatya maçında yok

ile takımla birlikte çalışırken, idmanın ilk bölümünde takımla çalışan Nazım Sangare ardından özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Malatya maçında yok

Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin de tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Malatya maçında yok

, 9 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla maçını hazırlıklarını sürdürecek.

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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Malatya maçında yok
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