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’nde grup etabının son maçları oynanıyor. Temsilcimiz , ilk kez katıldığı dev turnuvada son maçına karşısında çıktı. ’da devam etme umudu bulunmazken, ev sahibi Paris Saint Germain maçtan puanla ayrılması halinde Leipzig- maçının sonucuna bakmadan tur atlayacak. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 8.12.2020 21:45 Son Güncelleme: 8.12.2020 23:14 ABONE OL
PSG – Başakşehir | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. Temsilcimiz Başakşehir, ilk kez katıldığı dev turnuvada son maçına Paris Saint Germain karşısında çıktı. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da devam etme umudu bulunmazken, ev sahibi Paris Saint Germain maçtan puanla ayrılması halinde Leipzig-Manchester United maçının sonucuna bakmadan tur atlayacak.

Maç öncesinde 'H Grubu'nda Manchester United, Paris Saint Germain ve Leipzig'in 9'ar puanı bulunurken, temsilcimiz Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor.



İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli

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PSG – Başakşehir | CANLI
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