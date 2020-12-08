Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! "Galatasaray'ın önünde bitiririz"

Hürriyet'te yer alan habere göre Yalçın, "Ligin henüz 4'te 1'ini bitirdik, önümüzdeki günlerde Türkiye Kupası da başlayacak. Haftada 3 maç yapacağımız bir döneme gireceğiz. Bu zorlu süreci ne kadar az kayıpla kapatırsak, sezon sonu hedeflere ulaşma şansımız o derece yüksek olur. Bu uzun maratonda hepinize ihtiyacım olacak. Herkes her an oynayabilir, bu yüzden herkesin kendisine iyi bakıp profesyonelce yaşamasını ve daima hazır olmasını istiyorum" diye konuştu.