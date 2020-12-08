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'dan motivasyon sözleri! "'ın önünde bitiririz"

'de oynadığı son 3 maçta sırasıyla , ve 'yı yenen , 19 puana ulaşarak zirveyi takibini sürdürdü. 1 haftayı bay geçen siyah-beyazlılar, rakiplerinden 1 maç az oynadı. Ligin 12. haftasında lider 'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta deneyimli teknin adam , oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Yalçın'ın 'la ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.12.2020 13:00 Son Güncelleme: 8.12.2020 13:14 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! Galatasaray'ın önünde bitiririz

, son 3 haftada topladığı 9 puanla çıkışa geçerken da güven tazeledi. Yalçın; , F.Bahçe ve galibiyetleri ile rahat bir nefes aldı. Genç teknik adam, aynı zamanda selefi 'dan daha iyi bir başlangıca imza attı.

Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! Galatasaray'ın önünde bitiririz

1 maç eksiğine rağmen meslektaşından 1 puan daha fazla topladı. Geçen sezona Avcı yönetiminde başlayan , ilk 11 haftada 18 puan toplayabilmişti.

Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! Galatasaray'ın önünde bitiririz

Siyah-beyazlılar, bu periyotta 5 galibiyet alırken; 3 kez yenilgiden kurtulamamıştı. 3 defa da berabere kalan 'ın gol averajı ise sadece +1 idi.

Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! Galatasaray'ın önünde bitiririz

Lige Trabzonspor galibiyetiyle başlayan, ardından 3 kaçta sadece 1 puan alabilen siyah-beyazlılar, ligin 5.haftasını bay geçtikten sonra çabuk toparlandı. 'ın öğrencileri, son 6 lig maçında 5 galibiyet çıkarırken sadece 1 kez yenildi.

Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! Galatasaray'ın önünde bitiririz

, ilk 11 haftalık periyotta bir maç eksik oynamasına rağmen selefi 'yı geride bıraktı. Başarılı teknik adam 10 maçta 19 puan toplarken; Avcı ise ilk 11 maçta 18 puan çıkarmıştı. Yalçın'lı , atılan golde de 20'ye 14'lük üstünlük sağladı. 'ın gol averajı da +1'den +3'e çıktı.

Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! Galatasaray'ın önünde bitiririz

dün sabahki antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaparak hem geçen haftanın analizini yaptı hem de çeşitli uyarılarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! Galatasaray'ın önünde bitiririz

Pazar günü oynanacak Alanya maçının, ve F.Bahçe maçları kadar değerli olduğunun altını çizen , "G.Saray, F.Bahçe ve Alanya puanları eşitledi. G.Saray'ın bu hafta maçı yok. Alanya'yı yenerek enselerine yapışma zamanı. Alınacak üç puanla ilk yarıyı G.Saray'ın önünde lider bitirebiliriz" dedi.

Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! Galatasaray'ın önünde bitiririz

, G.Saray derbisine kadar sırasıyla Alanya, , Ankaragücü, , , ve ile oynayacak.

Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! Galatasaray'ın önünde bitiririz

Ayrıca , önlerinde daha 30 maç olduğunu hatırlatarak, herkesin kendisine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! Galatasaray'ın önünde bitiririz

Hürriyet'te yer alan habere göre Yalçın, "Ligin henüz 4'te 1'ini bitirdik, önümüzdeki günlerde da başlayacak. Haftada 3 maç yapacağımız bir döneme gireceğiz. Bu zorlu süreci ne kadar az kayıpla kapatırsak, sezon sonu hedeflere ulaşma şansımız o derece yüksek olur. Bu uzun maratonda hepinize ihtiyacım olacak. Herkes her an oynayabilir, bu yüzden herkesin kendisine iyi bakıp profesyonelce yaşamasını ve daima hazır olmasını istiyorum" diye konuştu.

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Sergen Yalçın'dan motivasyon sözleri! "Galatasaray'ın önünde bitiririz"
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