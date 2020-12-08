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Son dakika: 'dan flaş açıklama!

'nde oynanan - maçına 'ırkçılık' damga vurdu. Maçın 4. hakeminin 'ya söylediği ırkçı söylemler nedeniyle iki takım da soyunma odasına gitti. Başakşehir Başkanı , konuyla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 23:49 Son Güncelleme: 9.12.2020 00:12 ABONE OL
Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan flaş açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG - Başakşehir maçına 'ırkçılık' damga vurdu. Maçın 4. hakeminin Pierre Webo'ya söylediği ırkçı söylemler nedeniyle iki takım da soyunma odasına gitti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gümüşdağ, "4. hakem sahadan çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız." dedi.

Yayıncı kuruluşa bağlanan Gümüşdağ, "Maçın 4. hakemi Webo'yu göstererek ırkçı söylemlerde bulundu. Biz de bunu öğrenince, 4. hakem maçın dışında bırakılmadan sahaya çıkmayacağımızı bildirdik. 4. hakem şu an görevden alındı. Ya yeni bir 4. hakem gelecek, ya da 4. hakemsiz devam edeceğiz."

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Son dakika: Göksel Gümüşdağ'dan flaş açıklama!
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