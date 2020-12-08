Son dakika haberi: Galatasaray’da yeni dalga ocakta! Yıldız isimlerin üstü çizildi: Falcao, Babel, Belhanda…

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Son dakika haberi: ’da yeni dalga ocakta! Yıldız isimlerin üstü çizildi: Falcao, Babel, Belhanda…

'da genç yeteneklerin oynadığı güzel futbol yönetimin radikal kararlar almasını sağladı. Aslan devre arasında verimsiz olan yaşlı oyunculara teklif gelmesi halinde satıp altyapıya yatırım yapma kararı aldı. 'in "sürprizler gelmeye devam edecek açıklamasından sonra gözler Galatasaray'a çevrildi... İşte son dakika transfer gündeminin detayları...

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 8.12.2020 09:23 Son Güncelleme: 8.12.2020 09:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray’da yeni dalga ocakta! Falcao, Babel, Belhanda…

Sarı-kırmızılı takımda değişim rüzgârları esmeye devam edecek. Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü. Aslan devre arasından verimsiz olan yaşlı oyunculara teklif gelmesi halinde satıp altyapıya yatırım yapma kararı aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da yeni dalga ocakta! Falcao, Babel, Belhanda…

Teknik direktör 'in Hatayspor maçından sonra "Sürprizlerimiz devam edecek. Yeni bir nesil, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyoruz" açıklamasının ardından devre arası transfer planları da netleşti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da yeni dalga ocakta! Falcao, Babel, Belhanda…

ALİ AKMAN VE BERAT ÖZDEMİR LİSTE BAŞI
Yönetim, ilk etapta toplam 7 milyon Euro maliyeti bulunan ve hiç verim alınamayan Falcao'yu satacak. Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarının ilgisi biliniyor. Başta Everton olmak üzere Premier Lig ekiplerinin istediği Luyindima da elden çıkarılıp genç ve yetenekli transferlere kaynak oluşturulacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da yeni dalga ocakta! Falcao, Babel, Belhanda…

Babel ve Belhanda da iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak. Aslan'ın yerli hedefinde Bursaspor'un 18 yaşındaki yükselen yıldızı Ali Akman (santrfor) ile G.Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir bulunurken, yabancı sürprizlerin de olacağı vurgulandı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da yeni dalga ocakta! Yıldız isimlerin üstü çizildi: Falcao, Babel, Belhanda…
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