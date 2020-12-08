Son dakika haberi: Galatasaray’da yeni dalga ocakta! Yıldız isimlerin üstü çizildi: Falcao, Babel, Belhanda…

ALİ AKMAN VE BERAT ÖZDEMİR LİSTE BAŞI

Yönetim, ilk etapta toplam 7 milyon Euro maliyeti bulunan ve hiç verim alınamayan Falcao'yu satacak. Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarının ilgisi biliniyor. Başta Everton olmak üzere Premier Lig ekiplerinin istediği Luyindima da elden çıkarılıp genç ve yetenekli transferlere kaynak oluşturulacak.