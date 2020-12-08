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'' Aslan oluyor!

Devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren için flaş bir iddia ortaya atıldı. Gelen haberlere göre 'ın ''ı Aslan olacak...

Giriş Tarihi: 8.12.2020 18:05 Son Güncelleme: 8.12.2020 18:19 ABONE OL
'Yeni Salah' Aslan oluyor!

Son olarak 'in 11. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan , bir yandan elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bir yandan da yapılacak takviyeler için düğmeye basmış durumda.

'Yeni Salah' Aslan oluyor!

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu bağlamda genç ve gelecek vadeden isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

'Yeni Salah' Aslan oluyor!

basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, ülkesinde "Geleceğin Mohamed Salah'ı" olarak lanse edilen o golcü ile prensipte anlaştı ve iş artık imzaya kaldı.

'Yeni Salah' Aslan oluyor!

MOSTAFA MOHAMED GELİYOR
Şu anda kulübü Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohammed hakkında konuşan kulübe yakın bir kaynak, oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğunu belirtti.

'Yeni Salah' Aslan oluyor!

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mohamed, Avrupa'ya olmak istiyor ve önceliği de belli oldu.

'Yeni Salah' Aslan oluyor!

"G.SARAY İLE ANLAŞTI" İDDİASI
Öte yandan Mohamed'in, Zamalek ile ipleri koparmasıyla beraber Avrupa'ya adım atacağı kulüp de belli oldu...

'Yeni Salah' Aslan oluyor!

Buna göre Mohamed, ile prensipte anlaşmaya vardı ve ocak ayında kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.

'Yeni Salah' Aslan oluyor!

23 yaşındaki golcü futbolcu, şimdiye dek kariyeri boyunda 118 müsabakada rol alırken 39 gol üretti ve 18 asist yaptı.

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'Yeni Salah' Aslan oluyor!
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