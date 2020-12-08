'Yeni Salah' Aslan oluyor!

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, bir yandan elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bir yandan da yapılacak takviyeler için düğmeye basmış durumda.