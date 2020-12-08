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Zlatan Burakovic!

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen , performansıyla rekor kırıyor. Burak, 8 maç üst üste skor katkısı yaparak, Zlatan Ibrahimovic’in rekorunu elinden aldı.

Giriş Tarihi: 8.12.2020 01:11 ABONE OL
Zlatan Burakovic!

Fransa Ligue 1'de Lille forması ile harikalar yaratan Burak Yılmaz, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu elinden aldı.

Ligde 8 maçtır gol ya da asist üretmeyi başaran 35 yaşındaki Burak, Fransa'da bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Milli futbolcumuz, daha önce 6 maçla bu rekoru elinde bulunduran Ibrahimovic'i de sollamayı başardı.

Bu sezon Lille forması ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 8 gol ve 4 asistle 12 gole direkt katkı sağlayarak takımımın başarısında da önemli bir pay sahibi oldu. Fransa Ligi'ne damgasını vurdu. (Takvim)

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Zlatan Burakovic!
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