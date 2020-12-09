Başakşehir'den PSG'nin paylaşıma cevap!

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece çirkin bir olay yaşandı.

PSG'nin Başakşehir'i konuk ettiği müsabakanın 14. dakikasında Rumen hakem Sebastian Coltescu, yardımc antrenör Webo'ya ırkçı saldırıda bulundu.

İki takım da bu ırkçılığın ardından soyunma odasında gitti ve maç bu akşama ertelendi. Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde ise dostluk rüzgarları esiyor.

Fransız ekibinin Twitter adresinden, "Bu akşam harika bir maç oynayalım!" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Başakşehir ise buna cevap olarak, "Biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başakşehir'in Twitter adresinden, "Burası İstanbul Başakşehir. Başakşehir her zaman ırkçılığın karşısında" şeklinde bir tweet atıldı.



