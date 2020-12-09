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'den 'nin paylaşıma cevap!

'nin 6. haftasında, 4. hakem 'nun Webo'ya karşı ırkçı söylemleri sebebiyle yarıda kalan - maçı bu akşam oynanacak. Zorlu mücadele öncesinde Fransız ekibinden, "Bu gece harika bir maç oynayalım!" şeklinde bir paylaşım geldi. Temsilcimiz ise bu tweet'i alıntılayarak, "Biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.12.2020 13:13 ABONE OL
Başakşehir'den PSG'nin paylaşıma cevap!

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece çirkin bir olay yaşandı.

PSG'nin Başakşehir'i konuk ettiği müsabakanın 14. dakikasında Rumen hakem Sebastian Coltescu, yardımc antrenör Webo'ya ırkçı saldırıda bulundu.

İki takım da bu ırkçılığın ardından soyunma odasında gitti ve maç bu akşama ertelendi. Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde ise dostluk rüzgarları esiyor.

Fransız ekibinin Twitter adresinden, "Bu akşam harika bir maç oynayalım!" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Başakşehir ise buna cevap olarak, "Biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başakşehir'in Twitter adresinden, "Burası İstanbul Başakşehir. Başakşehir her zaman ırkçılığın karşısında" şeklinde bir tweet atıldı.


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Başakşehir'den PSG'nin paylaşıma cevap!
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