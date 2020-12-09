Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Bir yılda işleri rayına sokmak için birçok adım attık fakat daha fazlası lazım. Tüzüğün bize tanıdığı görev süresi boyunca, Allah da ömür verirse görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarına karşı tutmamız gereken bir sözümüz var. Ancak zorluklara göğüs gerebilmek için de desteğinize ihtiyacımız var.

Bugünden sonra da görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımız müsterih olsun, Beşiktaş'ı güzel günler bekliyor.''