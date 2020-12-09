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'tan 'ye şampiyonluk göndermesi

'de son 3 maçında sırasıyla , ve 'yı yenerek zirveyi takibini sürdüren , şampiyonluk yolunda iddialı. Başkan de kulüp dergisine yazdığı yazıda bu konuya değinerek Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. İşte o yazı ve detaylar...

Giriş Tarihi: 9.12.2020 14:15 Son Güncelleme: 9.12.2020 14:18 ABONE OL
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Kulübü Başkanı , şampiyonluk yolundaki iki rakiplerini yenerek neler yapabileceklerini gösterdiklerini ve sıranın istikrar yakalamakta olduğunu söyledi. Kulüp dergisinin Aralık sayısında siyah beyazlı taraftarlara seslenen Ahmet Nur Çebi, "Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür, algısını yıkacak bir kadromuz var" dedi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ İKİ RAKİBİMİZİ YENEREK NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"
Doğru planlama ve stratejilerle takımı hak ettiği yerlere çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Çebi'nin yaptığı konuşma şu şekilde:

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

"Değerli Beşiktaşlılar

Göreve geldiğimiz günden bu yana bir yıl geride kaldı. Ne yazık ki bu bir yılın çoğunu pandemi etkisi altında geçirdik. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi biz de kulüp olarak bu durumdan oldukça etkilendik ve gelirlerimizin büyük bir bölümünden mahrum kaldık. Takımlarımızda da birçok sporcumuz maalesef bu virüse yakalandı ve kadrolarından uzak kaldı. Özellikle futbol takımımızda son zamanlarda bu sayı bir hayli arttı. Bu süreci en az zararla atlatmak için her birimizin kendisine ve çevresine karşı duyarlı olması gerekiyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Göreve geldiğimizde önümüzde pozitif bir tablo yoktu. Ancak doğru planlama ve stratejilerle takımımızı hak ettiği yerlere çıkarmak adına elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Hayat gibi, inişleri de çıkışları da yaşayacağız. Tabii ki sıkıntılar olacak ama günün sonunda bizim davamız şampiyonluğu kovalamak. Benim de hocamızın da futbolcularımızın da yegane hedefi bu. Hedeften şaşmıyoruz.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Sadece kulübümüz değil rekabet ettiğimiz güzide kulüplerimiz de son 20 yıldaki müsrif tutumlarını sonlandırmadıkları takdirde yok olma tehlikesini atlatamayacaklar. Biz 'ın gerçek özünden gelen, genç oyuncularla süreç içerisinde ve sürekli olabilecek bir başarıyı yakalama peşindeyiz. Birçok kişinin zihnine yerleşen "Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür" algısını yıkacak bir kadromuz var. Şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibimizi art arda oynadığımız haftalarda mağlup ederek neler yapabileceğimizi gösterdik, şimdi sıra istikrarda.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Camiamızda önemli beklentilerden birinin Kulübümüzün 2009-2019 yılları arasındaki faaliyetleri ile ilgili özel inceleme sonuçları olduğunu biliyorum. İlgili firma incelemeyi tamamlamak için var gücüyle çaba harcıyor. Ancak gerek işin büyüklüğü ve ağırlığı gerekse pandemi nedeniyle raporu henüz tarafımıza teslim edemediler. Raporu teslim alır almaz Denetim Kurulumuz ve hukukçularımız ile gerekli müzakereleri yapıp inceleme sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi burada amaç kimseyi suçlamak ya da zan altında bırakmak değil gerçeği ortaya çıkartmaktır.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Bırakmam Seni kampanyamız kapsamında düzenlediğimiz "Ödül Gecesi" programının talihlilerini ödülleriyle buluşturduk. Hem kulübümüzün hem de taraftarlarımızın kazandığı faydalı bir kampanya olduğuna inanıyorum. Ama "Bırakmam Seni" kampanyasının halen devam ettiğini unutmamak lazım. Kulübümüzün, SMS'lerinize, özel gün sertifikalarına ve bağışlarınıza açık olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi

Bir yılda işleri rayına sokmak için birçok adım attık fakat daha fazlası lazım. Tüzüğün bize tanıdığı görev süresi boyunca, Allah da ömür verirse görevimizi yapmaya devam edeceğiz. taraftarına karşı tutmamız gereken bir sözümüz var. Ancak zorluklara göğüs gerebilmek için de desteğinize ihtiyacımız var.

Bugünden sonra da görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımız müsterih olsun, 'ı güzel günler bekliyor.''

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi
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