Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında oynanan Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncuları sahayı terk etti.
Bu olay sonrası sosyal medya üzerinden birçok futbolcu ve kulüp, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşarak Webo'ya destek verdi.
L'EQUIPE
Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Pierre Webo'nun 4. hakeme yönelik "Neden 'Negro' dedin?" sözlerini manşetine taşıdı.
LE FIGARO
Fransa'nın siyasi gazetelerinden Le Figaro, maçla ilgili haberinde "PSG-Başakşehir ertelendi. Bir hakem ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanıyor... Dönüm noktası olacak bir gecenin özeti" başlığını kullandı.
FOOT MERCATO
Fransız futbol sitesi Foot Mercato, "PSG-Başakşehir maçı ertelendi" başlığını atarken, karşılaşmada yaşananlarla ilgili geniş bir haber sundu.
LIBERATION
Ülkenin ünlü siyasi gazetesi Liberation maçta yaşananları, "Oyuncular, hakemin ırkçı ifadeleri sonrası sahayı terk ediyor" başlığı ile okuyucularına duyurdu.
LE PARISIEN
Paris'in ünlü gazetelerinden Le Parisien da maça geniş yer veren medyalardan biriydi. Site, Fransa Spor Bakanı Maracineanu'nün "Güçlü olan şey, iki takımın da sahadan çıkması" sözlerini manşetine taşıdı. Bakan Maracineanu, Başakşehir'in ırkçılık tepkisini PSG'nin de desteklemesini beğendiğini ifade etti.
RMC SPORT
Fransa'nın ünlü spor sitelerinden RMC Sport ise Demba Ba ve Mbappe'nin hakeme tepkisini öne çıkararak, "Demba Ba ve Mbappe'nin maçın durması için örnek tavrı" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)