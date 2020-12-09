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basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte - maçının manşetleri

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz , 'ye konuk oldu. 'daki zorlu mücadelenin henüz başında skandal bir olay yaşandı. Maçın 4. hakemi, Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya ırkçı bir söylemde bulundu. Bu dakikadan sonra iki takım da soyunma odasına gitti ve müsabaka bugüne ertelendi. Tarihi skandalı basını manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.12.2020 08:55 Son Güncelleme: 9.12.2020 09:00 ABONE OL
Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında oynanan Saint-Germain ()-Medipol karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör 'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncuları sahayı terk etti.

Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

Bu olay sonrası sosyal medya üzerinden birçok futbolcu ve kulüp, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşarak Webo'ya destek verdi.

Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

tarafından 9 Aralık Çarşamba gününe ertelenen karşılaşma, basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...

Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

L'EQUIPE

Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe, 'nun 4. hakeme yönelik "Neden 'Negro' dedin?" sözlerini manşetine taşıdı.

Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

LE FIGARO

'nın siyasi gazetelerinden , maçla ilgili haberinde "- ertelendi. Bir hakem ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanıyor... Dönüm noktası olacak bir gecenin özeti" başlığını kullandı.

Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

FOOT MERCATO

futbol sitesi , "- maçı ertelendi" başlığını atarken, karşılaşmada yaşananlarla ilgili geniş bir haber sundu.

Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

LIBERATION

Ülkenin ünlü siyasi gazetesi Liberation maçta yaşananları, "Oyuncular, hakemin ırkçı ifadeleri sonrası sahayı terk ediyor" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

OUEST-FRANCE

basınından Ouest-France, olaylı gecede yaşananlar için "'te tarihi skandal! Bir hakem ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanıyor" başlığını attı.

Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

LE PARISIEN

'in ünlü gazetelerinden Le Parisien da maça geniş yer veren medyalardan biriydi. Site, Spor Bakanı Maracineanu'nün "Güçlü olan şey, iki takımın da sahadan çıkması" sözlerini manşetine taşıdı. Bakan Maracineanu, 'in ırkçılık tepkisini 'nin de desteklemesini beğendiğini ifade etti.

Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri

RMC SPORT

'nın ünlü spor sitelerinden RMC Sport ise ve Mbappe'nin hakeme tepkisini öne çıkararak, "Demba Ba ve Mbappe'nin maçın durması için örnek tavrı" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)

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Fransız basını tarihi skandalı böyle gördü! İşte PSG-Başakşehir maçının manşetleri
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