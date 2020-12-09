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'da harekatı başlıyor!

“Ocak ayı bizim için stratejik” diyerek takviye için çalışmaya başladıklarını ifade eden listesini büyük oranda belirledi. , Ali Akman, Adil Demirbağ ve Jean Michael Seri listenin üst sıralarında yer aldı

Giriş Tarihi: 9.12.2020 01:54 Son Güncelleme: 9.12.2020 02:43 ABONE OL
Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor!

yine hareketli bir ara dönemi geçirecek gibi görünüyor. Önceki yıllarda ara transferde aldığı oyuncularla başarıya koşan sarı-kırmızılı ekip yine hazır ve takıma maksimum fayda sağlayacak takviyeler arayışında...

Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor!

Nitekim , Hatayspor maçı sonrasında, "Ocak ayı bizim için stratejik. Bunu yine iyi kullanmayı düşünüyoruz. Başkanımız, yöneticiler ve teknik heyetle görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var" ifadesini kullanarak takviye için çalışmaya başladıklarını ortaya koydu.

Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor!

Basın toplantısında kiralık oyuncuya 1.5 yıllık olmadığı sürece sıcak bakmadığını kaydeden , sezon başında olduğu gibi maliyeti düşük, sözleşmesinin sonuna gelmiş isimler istiyor.

Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor!

KENAN KARAMAN, ADİL DEMİRBAĞ, ALİ AKMAN VE SERI...

listesini de genel hatlarıyla netleştiren başarılı teknik adamın gözdeleri arasında, 'dan , 'dan Ali Akman, 'dan Adil Demirbağ ve Fulham'dan Jean Michael Seri'nin bulunduğu öğrenildi. Devre arasında bir an önce takıma katılmaları için görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor!

KİMLER SATILACAK?
Fotomaç'ın haberine göre Terim, yine maçının ardından, "Bazı değişiklikler yapabiliriz. Satmaya göre almayı da ayarlayabiliriz" diyerek bazı oyuncular ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi

Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor!

'da Luyindama ve Marcao'ya talipler olduğu biliniyor. Ayrıca sözleşmesinin sonuna gelen Younes Belhanda ile sık sakatlanması nedeniyle da isteyen kulüp çıkarsa gönderilmesi düşünülen oyuncular arasında.

Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor!

MARCAO İÇİN GÖNÜLSÜZ
Marcao ve Luyindama, İngiliz, Fransız ve İtalyan takımlarıyla sıkça anılırken , iki oyuncu arasında Marcao'nun kalmasını daha çok istiyor. Çünkü Brezilyalı, takımın pas bağlantılarının merkezinde yer alıyor.

Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor!

maçında Donk'a 18'i isabeti 19 pas attı. Emre Taşdemir'e 17'de 17 isabetli pas verdi. Fatih'ten 14 isabetli pas aldı. 'ın tüm geriden oyun kuruşlarında başrol oynadı.

Fotomaç

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Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor!
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