Galatasaray'dan Hulk bombası!

Galatasaray'da Hulk sürpizi… Çin ekibi Shanghai SIPG'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Hulk için menajeri, "Rusya ve Türkiye'den birer kulüple görüştük" dedi. Menajerinin Hulk'u önerdiği Türk kulübünün Galatasaray olduğu öğrenildi. Cimbom ise bu transfer için Falcao'yu işaret etti.