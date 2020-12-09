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'dan bombası!

Shanghai ’den ayrılan için menajeri, “ ve ’den birer kulüple görüştük” dedi. Bu Türk kulübünün olduğu öğrenildi. ’nun devre arasında takımdan ayrılması durumunda Sarı-Kırmızılı kulübün Hulk’un edilmesine sıcak bakabileceği iddia edildi...

Giriş Tarihi: 9.12.2020 01:54 Son Güncelleme: 9.12.2020 02:50 ABONE OL
Galatasaray'dan Hulk bombası!

'da sürpizi… ekibi Shanghai 'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Hulk için menajeri, " ve 'den birer kulüple görüştük" dedi. Menajerinin Hulk'u önerdiği Türk kulübünün olduğu öğrenildi. Cimbom ise bu için Falcao'yu işaret etti.

Galatasaray'dan Hulk bombası!

TRANSFERİ FALCAO'YA BAĞLI
Aslan'ın 'un transferi için 'nunu durumunu beklediği öğrenildi. Kolombiyalı golcünün ayrılık kararı alması durumunda Hulk'la temaslara hız verileceği kaydedildi.

Galatasaray'dan Hulk bombası!

ASLAN'IN ÖNCELİĞİ MALİYET
Takvim'in haberine göre menajeri tarafından önerilen için kapıları kapatmayan Aslan, oyuncuya astronomik bir ücret önermeyi düşünmüyor. Falcao'da yapılan hataya yönetim bir kez daha düşmek istemiyor.

Galatasaray'dan Hulk bombası!

TAM BİR GOL MAKİNESİ!
Güçlü fiziği ile rakip savunmacılar için marke edilmesi zor bir hücum oyuncusu olan , skorer kimliği ile de ön plana çıkıyor.

Galatasaray'dan Hulk bombası!

55 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
Şu an bonservisi elinde olan için 'in Shanghai takımı 4.5 yıl önce Zenit'e 55 milyon Euro gibi astronomik bir bedel ödemişti.

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Galatasaray'dan Hulk bombası!
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