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Galatasraray’da tek çare ! İşte beklenen rakam

Son dakika haberleri... Devre arasında takıma takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı takım finalsal fair play kurallarına takılıyor. Galatasaray'ın transfere bütçe yaratmak için tek çaresi futbolcu satmak ve öne çıkan isim . İşte Brezilyalı isimden beklenen rakam...

Giriş Tarihi: 9.12.2020 20:41 ABONE OL
Galatasraray’da tek çare Marcao! İşte beklenen rakam

'de üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye tırmanan 'da gözler tamamen ara dönemine çevrildi. 'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda devre arasında büyük değişim yaşanacak.

Galatasraray’da tek çare Marcao! İşte beklenen rakam

Orta saha ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda, transfere kaynak yaratmak için bazı isimlerle vedalaşma kararı alındı.

Galatasraray’da tek çare Marcao! İşte beklenen rakam

Ajansspor'un haberine göre, hem Florya tarafı hem de yönetim ikinci yarı için planlar yaparken, 'ın bu döneminde de aldığı kadar satması gerekecek. Yani Cimbom, ocak ayında da transfer dönemini zararda kapatmamak zorunda.

Galatasraray’da tek çare Marcao! İşte beklenen rakam

ÖNCELİKLİ SEÇENEK MARCAO'NUN SATIŞI!
Ayrıca sıcak para zorunun çözmek için de kaynak yaratması gereken 'da öncelikli seçeneklerden biri 'nun satışı olarak duruyor.

Galatasraray’da tek çare Marcao! İşte beklenen rakam

Sezon başında da Roma başta olmak üzere birçok Avrupa devinin radarına takılan Brezilyalı stoperin piyasası yükselişteyken rekor sayılabilecek bir fiyatla satılması hedefleniyor.

Galatasraray’da tek çare Marcao! İşte beklenen rakam

Geçen döneminde gelen teklif tam olarak 15 milyon Euro'yu bulmasa da o fiyatlara yakın bir teklif gelmiş , 'nun daha değerli olduğunu işaret etmişti. Sonrasında yönetim de Marcao'yu satmama kararı almıştı.

Galatasraray’da tek çare Marcao! İşte beklenen rakam

BİRÇOK TEMSİLCİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Sarı-kırmızılıların ocak ayında için beklediği bonservis bedeli en az 20 milyon euro. Birçok temsilciyle şimdiden görüşmeler başladı. Marcao'nun ile sözleşmesi 2022'ye kadar.

Galatasraray’da tek çare Marcao! İşte beklenen rakam

Cimbom'un Brezilyalı stoperi satmak için önünde Ocak ayı dahil 2 dönemi var. Sarı-kırmızılılar, 20 milyon euro seviyesinde bir bedelle 'yu satmayı planlıyor. 'a transfer olduğunda market değeri 3 milyon Euro olan Marcao'nun şu anki piyası değeri 3 kat daha fazla.

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Galatasraray’da tek çare Marcao! İşte beklenen rakam
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