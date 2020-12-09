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Tottenham Teknik Direktörü , Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kaldığı Şampiyonlar Ligi'ndeki Saint-Germain () - Medipol Başakşehir maçının simgeleşeceğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 19:25 ABONE OL
Jose Mourinho'dan PSG - Medipol Başakşehir yorumu!

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain (PSG) - Medipol Başakşehir maçının simgeleşeceğini söyledi.

Mourinho, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında oynayacakları LASK karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında, dün PSG ve Medipol Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine yol açan olayı değerlendirdi.

Irkçılığın her şekliyle savaşılması gerektiğini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Bunu asla kabul edemeyiz. Orta hakem Ovidiu Hategan'ı tanırım. İyi bir insan ve iyi bir hakemdir ancak 4. hakemi tanımıyorum. İleride simgeleşecek bir olaya dolaylı da olsa dahil olmak hiç de hoş değil. 4. hakeme gelince kabul edilemeyecek bir hata yaptı, şu an sadece kalpten bir özür dileyebilir. Hepimizin sorumlulukları var ve hata yaparsak bunu kabullenmeliyiz." yorumunu yaptı.

Mourinho, benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Bu maç simgeleşecek. Bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması, üzücü bir sebeple 15 dakika sonra durdu. Bir futbol adamı olarak çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

PSG - Başakşehir maçı öncesi flaş karar!

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Jose Mourinho'dan PSG - Medipol Başakşehir yorumu!
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