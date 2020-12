Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!

Kolombiyalı golcü müzmin sakat. Yazık o verilen paralara, bunları zamanında düşünmek lazım. Neredeyse Muslera bile oynayacak ama Falcao ortada yok.Falcao artık Galatasaray'ın oyuncusu değil. Bu noktada anlaşalım. Kalan haftalarda da oynaması mümkün ama nasıl tekrar güvenilir, bilemiyorum.Şu an Galatasaray'da gelinen noktada herhalde Fatih Terim, Falcao'ya ilk 11'de yer vermez. Transfer edilmesi en başta çok büyük bir yanlıştı.G.Saray'ınkaliteli oyuncuları var. Fatih Terim'in degenel prensibi olan önde baskılı oyundatakım presi başarılı oluyor ve takımpozisyona girmekte zorlanmıyor.Falcao müzmin sakat. Yazıko verilen paralara, bunları zamanındadüşünmek lazım. Neredeyse Muslerabile oynayacak ama Falcao ortada yok.Falcao artıkGalatasaray'ın oyuncusu değil. Artık bunoktada anlaşalım. Kalan haftalarda daoynaması mümkün ama nasıl güvenilir,bilemiyorum.Hepsiilk on bir rekabetiiçinde yer almakiçin niyetli ve sahadada bunu gösterdi. Süreçsadece bu oyuncular ilesınırlı kalmadan, başka isimleri dedevreye sokmayı gerektiriyor. Sonuçlariyi ise cesaret de artıyor.Falcao geldiğigün bu transferin yanlış olduğunu dilegetirmiştim. Şu an gelinen noktada Terim,Falcao'ya ilk 11'de yer vermez.Ortasahada Taylan, önde Arda, Emre Kılınç,Belhanda, Feghouli hızlı pas oyununusahaya yansıtan bir takım. Sonrasında isesıkıntılı bir süreç yaşadılar, son dönemdetoparladılar. Oyun formatı sezon başlangıcıgibi değil. Feghouli oyun kurucu rolde, soliç Emre Akbaba, Emre Kılınç serbest ve sağiç Oğulcan, önde Diagne. Topu öne oynamayayönelik bir plan.G.Saray son haftalarda daha çok yerli futbolcularla oynamaya başladı.Rekabet ortamında Fatih hocanın formayı adaletli dağıttığını görüyorum. Bu davranış G.Saray'a öz güven getirdiği gibi arkadaşlık ilişkilerini de güçlendiriyor.Falcao ise hırsını kaybetmiş ve tribünden neredeyse kombine almış. Bu haliyle Falcao, kulübede bile zor oturur.Aslında teknik adamlığın bir diğer yönü de eğitmenlikten geçiyor.G.Saray bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Taylan'la, Oğulcan'la, Kerem'le G.Saray bu sezon yeni oyuncuları kadrosunda parlatmaya başladı, demek ki olabiliyormuş.11 maçtaki hakem yorumlarındansonra geçmişten aldığı dersleri devreye soktuAli Koç. Fenerbahçe taraftarının kırılganlığını ve butakımın en büyük rakibinin öfkelenen kendi seyircisiolduğunun farkında. Bir yenilgi sonrasında kopanfırtınayı gördükten sonra, ip üstünde yürüdüklerinianladı. Fenerbahçe'nin aleyhine olan pozisyonlardaVAR devrede, lehine olanlarda herkes kuşlarabakıyor.Belli takımlar, belli hakemleritalep ediyorsa, bu zincirin kırılmasıgerekir. Ali Koç, "Federasyona veyaMHK'ye güvenmiyorum" cümlesini,farklı kurmuş. Sonrasında bukadar kibar olmayabilir.Hakemleri torbaya sokmak ya da piyango gibi belirlemek ayıp olur. Çünkü 7 tane FIFA hakemimiz uluslararası alanda maç yönetiyor.Denizlispor maçında VAR'da görev yapan Arda Kardeşler, Fenerbahçe'nin Rize'de 2-1 kazandığı maçın hakemiydi. İki penaltı verdi, ikincisini kimse anlamadı. Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var.Kaldı ki Trabzonspor galibiyetinden sonra stada gelen taraftarlarla futbolcular karşılıklı olarak,tezahüratını balkon şov olarak yapmadılar mı? Bulut ile ilgili tartışmaları F.Bahçe taraftarı açtı. Emre Belözoğlu'na düzenlenen plaket töreninde Başkan Koç bu tartışmaya çanak tuttu. Hatırlayın, Ali Bey şöyle demişti: "Erol Bulut'u takımın başına getirmem için Emre beni ikna etti." Demek ki gönlünde Erol Bulut yokmuş. İkna ile kabul olmuş.Sorun hakemlerin atanması, çekilişle belirlenmesi ya da farklı şekilde görev verilmesi değil. Ne şekilde olursa olsun iki hafta sonra söylemler yine değişmeyecek.Takımiçi rekabet Beşiktaş'ta kolej havasıyaratmaya başladı.Yani yönetim, teknik heyetve futbolcular kol kola girdi. Businerji Beşiktaş'a başarıyı getiriyor.Mücadele gücü yüksek, saha içi yardımlaşması üst düzeyde bir takım. Atiba her takım için gerekli bir isim ama Sergen Yalçın ile daha farklı bir görüntü içinde.Sezon başı büyük sorunlar yaşanan sağ kenarda ise transfer edilen Ghezzal gösterdiği performansla parlıyor.Beşiktaş, Aboubakar ile beraber başka bir kimlik yakaladı. Ona Ghezzal'in ve Rosier'in katılımı, Larin'in potansiyelinin ortaya çıkması gibi konular da eklendi. Burada şunun altını çizmek lazım, Sergen hocanın özellikle Trabzon, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarına özel oluşturduğu oyun taktikleri doğru tespitlerdi. Oyuncuların bu uyarılara uyması Beşiktaş'ta muazzam bir dönüşüm gerçekleştiriyor.Beşiktaş'ın iyiye gideceğini tahmin etmiştim. Bunun için de şu yorumu yapmıştım;Dördünün de hem etkili pres özellikleri var hem de devamlılıkları.Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var. Avcı, önce işin savunma tarafını çözmeye çalışıyor. Bunda da aslında bir ölçüde başarılı oldu. İşin ofansif yönündeki geçen sene var olan zenginliği elbette arıyor.Avcı'nın Trabzonspor için ilk geldiği gün koyduğu teşhis çok doğru. Yani geçen sezon öne geçtiği karşılaşmalarda sonrasında alınan yenilgilerde kaybedilen puan 32. Teşhis; takım savunması yetersizdi.Avcı göreve başladıktan sonra Erzurumspor ve Ankaragücü ile yapılan karşılaşmalarda bu yönde olumlu işaretler öne çıktı. Elindeki kısıtlı kadroya rağmen Sivasspor maçında da rakibe verilen gol pozisyonu neredeyse yok. Yenilen gol ise sağ bek Serkan'ın hamle yanlışlığından gelen toptan oldu. Takım savunması her geçen gün iyiye gitmekte.Ama bir başka gerçek var ki Avcı'nın ofansif anlamda kullanabileceği oyuncu yeterliliği yok.2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen Türkiye'nin oynayacağı maçların programı belli oldu. Gruptaki ilk mücadelesini 24 Mart 2021'de Hollanda ile Türkiye'de oynayacak A Milli Takım, son maçında ise 16 Kasım 2021'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Grubu ilk sırada tamamlayan takım, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. İkinci sırada bitiren ise play-off oynayacak. İşte harita üzerinde Ay-Yıldızlı ekibimizin maç takvimi: