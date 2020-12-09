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Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!

Gençleriyle yeni bir hava yakalayan ’da gözler yıldızların durumunda

Giriş Tarihi: 9.12.2020 ABONE OL
Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!
ÖMER ÜRÜNDÜL
Kolombiyalı golcü müzmin sakat. Yazık o verilen paralara, bunları zamanında düşünmek lazım. Neredeyse Muslera bile oynayacak ama Falcao ortada yok.

GÜRCAN BİLGİÇ
Falcao artık Galatasaray'ın oyuncusu değil. Bu noktada anlaşalım. Kalan haftalarda da oynaması mümkün ama nasıl tekrar güvenilir, bilemiyorum.

İSKENDER GÜNEN
Şu an Galatasaray'da gelinen noktada herhalde Fatih Terim, Falcao'ya ilk 11'de yer vermez. Transfer edilmesi en başta çok büyük bir yanlıştı.

SORU: Galatasaray gençleriyle yürüyor. Teknik direktör Fatih Terim bu gençlere şans vermeye devam eder mi? Falcao iyileşirse kulübede oturmayı göze alır mı?

ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray'ın kaliteli oyuncuları var. Fatih Terim'in de genel prensibi olan önde baskılı oyunda takım presi başarılı oluyor ve takım pozisyona girmekte zorlanmıyor. Tek önemli sorun, 55-60'tan sonra Terim'in felsefesinde yorgunluk beliriyor, çünkü çok güç isteyen bir oyun. Falcao müzmin sakat. Yazık o verilen paralara, bunları zamanında düşünmek lazım. Neredeyse Muslera bile oynayacak ama Falcao ortada yok.
GÜRCAN BİLGİÇ: Falcao artık Galatasaray'ın oyuncusu değil. Artık bu noktada anlaşalım. Kalan haftalarda da oynaması mümkün ama nasıl güvenilir, bilemiyorum. Şartlar Terim'i kulübedekileri sahaya itmeye mecbur etti. Bu süreçte de onları iyi hazırladı, yönetti ve üstlerindeki baskıyı yok etti. Hepsi ilk on bir rekabeti içinde yer almak için niyetli ve sahada da bunu gösterdi. Süreç sadece bu oyuncular ile sınırlı kalmadan, başka isimleri de devreye sokmayı gerektiriyor. Sonuçlar iyi ise cesaret de artıyor. Ama puanlar bu kadar yakın giderken, kayıplar sonrasında dik durmak önemli.
İSKENDER GÜNEN: Falcao geldiği gün bu transferin yanlış olduğunu dile getirmiştim. Şu an gelinen noktada Terim, Falcao'ya ilk 11'de yer vermez. Terim, sezona 4-1-4-1 dizilişi ile başladı. Orta sahada Taylan, önde Arda, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli hızlı pas oyununu sahaya yansıtan bir takım. Sonrasında ise sıkıntılı bir süreç yaşadılar, son dönemde toparladılar. Oyun formatı sezon başlangıcı gibi değil. Feghouli oyun kurucu rolde, sol iç Emre Akbaba, Emre Kılınç serbest ve sağ iç Oğulcan, önde Diagne. Topu öne oynamaya yönelik bir plan. Genç oyuncuların arzuları, istekleri ve de coşkuları göz ardı edilmemeli.

G.SARAY İYİ BİR ÖRNEK

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray son haftalarda daha çok yerli futbolcularla oynamaya başladı. Ben yaşanan bu havayı Terim'in 96-2000 yıllarında yakaladığı yerli ağırlıklı kadroya benzetiyorum. Rekabet ortamında Fatih hocanın formayı adaletli dağıttığını görüyorum. Bu davranış G.Saray'a öz güven getirdiği gibi arkadaşlık ilişkilerini de güçlendiriyor. Terim'in oyunun liderliğine getirdiği Feghouli'ye arkadaşları ağabey gözüyle bakıyor. Falcao ise hırsını kaybetmiş ve tribünden neredeyse kombine almış. Bu haliyle Falcao, kulübede bile zor oturur.
ALİ GÜLTİKEN: Aslında teknik adamlığın bir diğer yönü de eğitmenlikten geçiyor. Olanı geliştirebilmek çok önemli. G.Saray bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Taylan'la, Oğulcan'la, Kerem'le G.Saray bu sezon yeni oyuncuları kadrosunda parlatmaya başladı, demek ki olabiliyormuş.

BALKONDA KUTLAMADILAR MI!

SORU: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Şampiyon F.Bahçe algısı yaratılıyor. Fenerbahçe kaç defa şampiyon olacak denen sezonda şampiyon olmuş? Fenerbahçe'nin kırılgan yapısı gözetilerek ilk sıkıntıda üzerine gelmek için yapılan algılar" dedi ve hakemlerin Milli Piyango gibi çekilişle belirlenmesini istedi. Ne diyorsunuz?

GÜRCAN BİLGİÇ: 11 maçtaki hakem yorumlarından sonra geçmişten aldığı dersleri devreye soktu Ali Koç. Fenerbahçe taraftarının kırılganlığını ve bu takımın en büyük rakibinin öfkelenen kendi seyircisi olduğunun farkında. Bir yenilgi sonrasında kopan fırtınayı gördükten sonra, ip üstünde yürüdüklerini anladı. Fenerbahçe'nin aleyhine olan pozisyonlarda VAR devrede, lehine olanlarda herkes kuşlara bakıyor. Rakipleri de aynısını yaşasa belki sorun etmezlerdi. Ama hakem yorumları takıma göre yapılıyor, adalet yok. Belli takımlar, belli hakemleri talep ediyorsa, bu zincirin kırılması gerekir. Ali Koç, "Federasyona veya MHK'ye güvenmiyorum" cümlesini, farklı kurmuş. Sonrasında bu kadar kibar olmayabilir.
LEVENT TÜZEMEN: Hakemleri torbaya sokmak ya da piyango gibi belirlemek ayıp olur. Çünkü 7 tane FIFA hakemimiz uluslararası alanda maç yönetiyor. Başkan Ali Koç'un verdiği örneğin dünyada bir benzeri yok. Ali Bey hakemlerle ilgili serzenişlerinde haklı olabilir ama bence sosyal medyanın etkisinde kalıp gereksiz bir hassasiyet gösterdi. Denizlispor maçında VAR'da görev yapan Arda Kardeşler, Fenerbahçe'nin Rize'de 2-1 kazandığı maçın hakemiydi. İki penaltı verdi, ikincisini kimse anlamadı. Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Şampiyon adayı olarak gösterilmesi kadar doğal bir şey olamaz. Kaldı ki Trabzonspor galibiyetinden sonra stada gelen taraftarlarla futbolcular karşılıklı olarak, 'Şampiyon Fener' tezahüratını balkon şov olarak yapmadılar mı? Bulut ile ilgili tartışmaları F.Bahçe taraftarı açtı. Emre Belözoğlu'na düzenlenen plaket töreninde Başkan Koç bu tartışmaya çanak tuttu. Hatırlayın, Ali Bey şöyle demişti: "Erol Bulut'u takımın başına getirmem için Emre beni ikna etti." Demek ki gönlünde Erol Bulut yokmuş. İkna ile kabul olmuş.
ALİ GÜLTİKEN: Sorun hakemlerin atanması, çekilişle belirlenmesi ya da farklı şekilde görev verilmesi değil. Ne şekilde olursa olsun iki hafta sonra söylemler yine değişmeyecek. Kulüp yöneticilerinden yine aynı şeyleri duymaya devam edeceğiz. Bakış açışı değişmediği süreci hakemleri konuşmaya devam ederiz.


ELİNDEKİ OYUNCULARLA BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜ AÇIK

SORU: Sergen Yalçın ile uçmaya başladı Beşiktaş... Siyah-beyazlı takımda net değişen ne?

LEVENT TÜZEMEN: Takım içi rekabet Beşiktaş'ta kolej havası yaratmaya başladı. Oyuncular oyundan keyif alıyor ve en önemlisi Sergen hocaya sahip çıkıyor. Yani yönetim, teknik heyet ve futbolcular kol kola girdi. Bu sinerji Beşiktaş'a başarıyı getiriyor.
İSKENDER GÜNEN: Mücadele gücü yüksek, saha içi yardımlaşması üst düzeyde bir takım. Atiba her takım için gerekli bir isim ama Sergen Yalçın ile daha farklı bir görüntü içinde. Mensah her geçen gün takıma daha fazla katkı yapacağının işaretlerini verdi. Sezon başı büyük sorunlar yaşanan sağ kenarda ise transfer edilen Ghezzal gösterdiği performansla parlıyor.
ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş, Aboubakar ile beraber başka bir kimlik yakaladı. Ona Ghezzal'in ve Rosier'in katılımı, Larin'in potansiyelinin ortaya çıkması gibi konular da eklendi. Burada şunun altını çizmek lazım, Sergen hocanın özellikle Trabzon, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarına özel oluşturduğu oyun taktikleri doğru tespitlerdi. Oyuncuların bu uyarılara uyması Beşiktaş'ta muazzam bir dönüşüm gerçekleştiriyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın iyiye gideceğini tahmin etmiştim. Bunun için de şu yorumu yapmıştım; 'Atiba, Dorukhan, Souza ve Mensah dörtlüsünden hangi üçü oynarsa oynasın Beşiktaş ligde en iyi orta sahaya sahip...' Dördünün de hem etkili pres özellikleri var hem de devamlılıkları. Ghezzal fizik gücünü arttırır, N'Koudou form tutar, Aboubakar da böyle devam ederse Beşiktaş'ın önü açık.


TRABZON'A SANTRFOR VE 10 NUMARA LAZIM

SORU: Trabzonspor tam olarak Avcı'nın istediği takım ne zaman olur?

ALİ GÜLTİKEN:
Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var. Avcı, önce işin savunma tarafını çözmeye çalışıyor. Bunda da aslında bir ölçüde başarılı oldu. İşin ofansif yönündeki geçen sene var olan zenginliği elbette arıyor. Trabzonspor'un devre arasında özellikle santrfor ve 10 numara pozisyonunda biraz daha kalitesi yüksek iki oyuncuya ihtiyacı var gibi görünüyor.

İSKENDER GÜNEN: Avcı'nın Trabzonspor için ilk geldiği gün koyduğu teşhis çok doğru. Yani geçen sezon öne geçtiği karşılaşmalarda sonrasında alınan yenilgilerde kaybedilen puan 32. Teşhis; takım savunması yetersizdi. Newton'ın oynatmak istediği sistemin elindeki kadroyla olmayacağını dile getirmiştik. Avcı göreve başladıktan sonra Erzurumspor ve Ankaragücü ile yapılan karşılaşmalarda bu yönde olumlu işaretler öne çıktı. Elindeki kısıtlı kadroya rağmen Sivasspor maçında da rakibe verilen gol pozisyonu neredeyse yok. Yenilen gol ise sağ bek Serkan'ın hamle yanlışlığından gelen toptan oldu. Takım savunması her geçen gün iyiye gitmekte. Sorun ise ofansif anlamda. Ama bir başka gerçek var ki Avcı'nın ofansif anlamda kullanabileceği oyuncu yeterliliği yok.

İŞTE MİLLİ TAKIM'IN FİKSTÜRÜ

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen Türkiye'nin oynayacağı maçların programı belli oldu. Gruptaki ilk mücadelesini 24 Mart 2021'de Hollanda ile Türkiye'de oynayacak A Milli Takım, son maçında ise 16 Kasım 2021'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Grubu ilk sırada tamamlayan takım, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. İkinci sırada bitiren ise play-off oynayacak. İşte harita üzerinde Ay-Yıldızlı ekibimizin maç takvimi:

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Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!
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