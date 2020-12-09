Muslera bile oynar Falcao’dan hayır yok!

Gençleriyle yeni bir hava yakalayan Galatasaray’da gözler yıldızların durumunda
Giriş Tarihi: 9.12.2020ABONE OL
ÖMER ÜRÜNDÜL
Kolombiyalı golcü müzmin sakat. Yazık o verilen paralara, bunları zamanında düşünmek lazım. Neredeyse Muslera bile oynayacak ama Falcao ortada yok.
GÜRCAN BİLGİÇ
Falcao artık Galatasaray'ın oyuncusu değil. Bu noktada anlaşalım. Kalan haftalarda da oynaması mümkün ama nasıl tekrar güvenilir, bilemiyorum.
İSKENDER GÜNEN
Şu an Galatasaray'da gelinen noktada herhalde Fatih Terim, Falcao'ya ilk 11'de yer vermez. Transfer edilmesi en başta çok büyük bir yanlıştı.
SORU: Galatasaray gençleriyleyürüyor. Teknik direktör FatihTerim bu gençlere şans vermeyedevam eder mi? Falcao iyileşirsekulübede oturmayı göze alır mı?
ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray'ınkaliteli oyuncuları var. Fatih Terim'in degenel prensibi olan önde baskılı oyundatakım presi başarılı oluyor ve takımpozisyona girmekte zorlanmıyor. Tekönemli sorun, 55-60'tan sonraTerim'in felsefesinde yorgunlukbeliriyor, çünkü çok güç isteyenbir oyun. Falcao müzmin sakat. Yazıko verilen paralara, bunları zamanındadüşünmek lazım. Neredeyse Muslerabile oynayacak ama Falcao ortada yok. GÜRCAN BİLGİÇ: Falcao artıkGalatasaray'ın oyuncusu değil. Artık bunoktada anlaşalım. Kalan haftalarda daoynaması mümkün ama nasıl güvenilir,bilemiyorum. Şartlar Terim'ikulübedekileri sahayaitmeye mecbur etti.Bu süreçte de onlarıiyi hazırladı,yönetti ve üstlerindekibaskıyıyok etti. Hepsiilk on bir rekabetiiçinde yer almakiçin niyetli ve sahadada bunu gösterdi. Süreçsadece bu oyuncular ilesınırlı kalmadan, başka isimleri dedevreye sokmayı gerektiriyor. Sonuçlariyi ise cesaret de artıyor. Ama puanlarbu kadar yakın giderken, kayıplarsonrasında dik durmak önemli. İSKENDER GÜNEN: Falcao geldiğigün bu transferin yanlış olduğunu dilegetirmiştim. Şu an gelinen noktada Terim,Falcao'ya ilk 11'de yer vermez. Terim,sezona 4-1-4-1 dizilişi ile başladı. Ortasahada Taylan, önde Arda, Emre Kılınç,Belhanda, Feghouli hızlı pas oyununusahaya yansıtan bir takım. Sonrasında isesıkıntılı bir süreç yaşadılar, son dönemdetoparladılar. Oyun formatı sezon başlangıcıgibi değil. Feghouli oyun kurucu rolde, soliç Emre Akbaba, Emre Kılınç serbest ve sağiç Oğulcan, önde Diagne. Topu öne oynamayayönelik bir plan. Genç oyuncularınarzuları, istekleri ve de coşkularıgöz ardı edilmemeli.
G.SARAY İYİ BİR ÖRNEK
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray son haftalarda daha çok yerli futbolcularla oynamaya başladı. Ben yaşanan buhavayı Terim'in 96-2000 yıllarındayakaladığı yerli ağırlıklı kadroya benzetiyorum. Rekabet ortamında Fatih hocanın formayı adaletli dağıttığını görüyorum. Bu davranış G.Saray'a öz güven getirdiği gibi arkadaşlık ilişkilerini de güçlendiriyor. Terim'in oyunun liderliğinegetirdiği Feghouli'yearkadaşları ağabey gözüylebakıyor. Falcao ise hırsını kaybetmiş ve tribünden neredeyse kombine almış. Bu haliyle Falcao, kulübede bile zor oturur. ALİ GÜLTİKEN: Aslında teknik adamlığın bir diğer yönü de eğitmenlikten geçiyor. Olanı geliştirebilmekçok önemli. G.Saray bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Taylan'la, Oğulcan'la, Kerem'le G.Saray bu sezon yeni oyuncuları kadrosunda parlatmaya başladı, demek ki olabiliyormuş.
BALKONDA KUTLAMADILAR MI!
SORU: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,"Şampiyon F.Bahçe algısı yaratılıyor.Fenerbahçe kaç defa şampiyon olacakdenen sezonda şampiyon olmuş?Fenerbahçe'nin kırılgan yapısı gözetilerekilk sıkıntıda üzerine gelmek içinyapılan algılar" dedi ve hakemlerinMilli Piyango gibi çekilişle belirlenmesiniistedi. Ne diyorsunuz?
GÜRCAN BİLGİÇ: 11 maçtaki hakem yorumlarındansonra geçmişten aldığı dersleri devreye soktuAli Koç. Fenerbahçe taraftarının kırılganlığını ve butakımın en büyük rakibinin öfkelenen kendi seyircisiolduğunun farkında. Bir yenilgi sonrasında kopanfırtınayı gördükten sonra, ip üstünde yürüdüklerinianladı. Fenerbahçe'nin aleyhine olan pozisyonlardaVAR devrede, lehine olanlarda herkes kuşlarabakıyor. Rakipleri de aynısını yaşasa belkisorun etmezlerdi. Ama hakem yorumlarıtakıma göre yapılıyor, adaletyok. Belli takımlar, belli hakemleritalep ediyorsa, bu zincirin kırılmasıgerekir. Ali Koç, "Federasyona veyaMHK'ye güvenmiyorum" cümlesini,farklı kurmuş. Sonrasında bukadar kibar olmayabilir. LEVENT TÜZEMEN:Hakemleri torbaya sokmak ya da piyango gibi belirlemek ayıp olur. Çünkü 7 tane FIFA hakemimiz uluslararası alanda maç yönetiyor. Başkan Ali Koç'un verdiği örneğindünyada bir benzeri yok. AliBey hakemlerle ilgiliserzenişlerindehaklıolabilir ama bence sosyal medyanın etkisindekalıp gereksiz bir hassasiyet gösterdi. Denizlispor maçında VAR'da görev yapan Arda Kardeşler, Fenerbahçe'nin Rize'de 2-1 kazandığı maçın hakemiydi. İki penaltı verdi, ikincisini kimse anlamadı. Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Şampiyon adayı olarak gösterilmesi kadardoğal bir şey olamaz. Kaldı ki Trabzonspor galibiyetinden sonra stada gelen taraftarlarla futbolcular karşılıklı olarak, 'ŞampiyonFener' tezahüratını balkon şov olarak yapmadılar mı? Bulut ile ilgili tartışmaları F.Bahçe taraftarı açtı. Emre Belözoğlu'na düzenlenen plaket töreninde Başkan Koç bu tartışmaya çanak tuttu. Hatırlayın, Ali Bey şöyle demişti: "Erol Bulut'u takımın başına getirmem için Emre beni ikna etti." Demek ki gönlünde Erol Bulut yokmuş. İkna ile kabul olmuş. ALİ GÜLTİKEN: Sorun hakemlerin atanması, çekilişle belirlenmesi ya da farklı şekilde görev verilmesi değil. Ne şekilde olursa olsun iki hafta sonra söylemler yine değişmeyecek. Kulüp yöneticilerindenyine aynı şeyleri duymayadevam edeceğiz. Bakışaçışı değişmediğisüreci hakemlerikonuşmayadevam ederiz.
ELİNDEKİ OYUNCULARLABEŞİKTAŞ'IN ÖNÜ AÇIK
SORU: Sergen Yalçın ileuçmaya başladı Beşiktaş...Siyah-beyazlı takımda net değişenne?
LEVENT TÜZEMEN: Takımiçi rekabet Beşiktaş'ta kolej havasıyaratmaya başladı. Oyuncularoyundan keyif alıyor ve enönemlisi Sergen hocaya sahipçıkıyor. Yani yönetim, teknik heyetve futbolcular kol kola girdi. Businerji Beşiktaş'a başarıyı getiriyor. İSKENDER GÜNEN:Mücadele gücü yüksek, saha içi yardımlaşması üst düzeyde bir takım. Atiba her takım için gerekli bir isim ama Sergen Yalçın ile daha farklı bir görüntü içinde. Mensahher geçen gün takımadaha fazla katkıyapacağının işaretleriniverdi. Sezon başı büyük sorunlar yaşanan sağ kenarda ise transfer edilen Ghezzal gösterdiği performansla parlıyor. ALİ GÜLTİKEN:Beşiktaş, Aboubakar ile beraber başka bir kimlik yakaladı. Ona Ghezzal'in ve Rosier'in katılımı, Larin'in potansiyelinin ortaya çıkması gibi konular da eklendi. Burada şunun altını çizmek lazım, Sergen hocanın özellikle Trabzon, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarına özel oluşturduğu oyun taktikleri doğru tespitlerdi. Oyuncuların bu uyarılara uyması Beşiktaş'ta muazzam bir dönüşüm gerçekleştiriyor. ÖMER ÜRÜNDÜL:Beşiktaş'ın iyiye gideceğini tahmin etmiştim. Bunun için de şu yorumu yapmıştım; 'Atiba,Dorukhan, Souza veMensah dörtlüsündenhangi üçü oynarsaoynasın Beşiktaşligde en iyi orta sahayasahip...' Dördünün de hem etkili pres özellikleri var hem de devamlılıkları. Ghezzalfizik gücünü arttırır,N'Koudou formtutar, Aboubakar daböyle devam ederseBeşiktaş'ın önü açık.
TRABZON'A SANTRFORVE 10 NUMARA LAZIM
SORU: Trabzonspor tamolarak Avcı'nın istediği takımne zaman olur?
ALİ GÜLTİKEN:
Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var. Avcı, önce işin savunma tarafını çözmeye çalışıyor. Bunda da aslında bir ölçüde başarılı oldu. İşin ofansif yönündeki geçen sene var olan zenginliği elbette arıyor. Trabzonspor'un devre arasındaözellikle santrfor ve 10 numarapozisyonunda biraz daha kalitesiyüksek iki oyuncuya ihtiyacıvar gibi görünüyor.
İSKENDER GÜNEN: Avcı'nın Trabzonspor için ilk geldiği gün koyduğu teşhis çok doğru. Yani geçen sezon öne geçtiği karşılaşmalarda sonrasında alınan yenilgilerde kaybedilen puan 32. Teşhis; takım savunması yetersizdi. Newton'ınoynatmak istediği sisteminelindeki kadroyla olmayacağınıdile getirmiştik. Avcı göreve başladıktan sonra Erzurumspor ve Ankaragücü ile yapılan karşılaşmalarda bu yönde olumlu işaretler öne çıktı. Elindeki kısıtlı kadroya rağmen Sivasspor maçında da rakibe verilen gol pozisyonu neredeyse yok. Yenilen gol ise sağ bek Serkan'ın hamle yanlışlığından gelen toptan oldu. Takım savunması her geçen gün iyiye gitmekte. Sorun ise ofansifanlamda. Ama bir başka gerçek var ki Avcı'nın ofansif anlamda kullanabileceği oyuncu yeterliliği yok.
İŞTE MİLLİ TAKIM'IN FİKSTÜRÜ
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen Türkiye'nin oynayacağı maçların programı belli oldu. Gruptaki ilk mücadelesini 24 Mart 2021'de Hollanda ile Türkiye'de oynayacak A Milli Takım, son maçında ise 16 Kasım 2021'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Grubu ilk sırada tamamlayan takım, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. İkinci sırada bitiren ise play-off oynayacak. İşte harita üzerinde Ay-Yıldızlı ekibimizin maç takvimi: