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Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz , 'ye konuk olurken maç esnasında Rumen hakem Sebastian Coltescu, 'ya ırkçı ifadeler kullandı ve maç yarıda kaldı. Bugüne ertelenen karşılaşma farklı hakem kadrosuyla kaldığı yerden devam ediyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.12.2020 20:30 Son Güncelleme: 9.12.2020 22:04 ABONE OL
PSG – Başakşehir | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. Temsilcimiz Başakşehir, ilk kez katıldığı dev turnuvada son maçına Paris Saint Germain karşısında çıktı. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da devam etme umudu bulunmazken, ev sahibi Paris Saint Germain, grubun bir diğer maçında Leipzig'in Manchester United'ı devirmesi sonrası grutan çıkmayı garantiledi. Fransız ekibi maçı kazanıp liderliği almak için sahada.

Maç öncesinde H Grubu'nda Manchester United ve PSG'nin 9, Leipzig'in 12 puanı bulunurken, temsilcimiz Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor.

H GRUBU'NDA PUAN DURUMU
Leipzig 12
PSG 9 (bir maçı eksik)
Manchester United 9
Başakşehir 3 (bir maçı eksik)



İLK 11'LER
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe
Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli

HER İKİ TAKIM OYUNCULARI IRKÇILIĞA HAYIR' YAZILI TİŞÖRTLERLE SAHAYA ÇIKTI
Bu akşam kaldığı yerden devam eden Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'na ırkçılığa karşı pankartlar asıldı. Ayrıca her iki takım oyuncuları da ısınmak için sahaya İngilizce; 'Irkçılığa Hayır' yazılı tişörtlerle çıktı.



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PSG – Başakşehir | CANLI
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