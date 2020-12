PSG – Başakşehir | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları oynanıyor. Temsilcimiz Başakşehir, ilk kez katıldığı dev turnuvada son maçına Paris Saint Germain karşısında çıktı. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da devam etme umudu bulunmazken, ev sahibi Paris Saint Germain, grubun bir diğer maçında Leipzig'in Manchester United'ı devirmesi sonrası grutan çıkmayı garantiledi. Fransız ekibi maçı kazanıp liderliği almak için sahada.

Maç öncesinde H Grubu'nda Manchester United ve PSG'nin 9, Leipzig'in 12 puanı bulunurken, temsilcimiz Başakşehir'in 3 puanı bulunuyor.



H GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Leipzig 12

PSG 9 (bir maçı eksik)

Manchester United 9

Başakşehir 3 (bir maçı eksik)





İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli



HER İKİ TAKIM OYUNCULARI IRKÇILIĞA HAYIR' YAZILI TİŞÖRTLERLE SAHAYA ÇIKTI

Bu akşam kaldığı yerden devam eden Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Parc des Princes Stadı'na ırkçılığa karşı pankartlar asıldı. Ayrıca her iki takım oyuncuları da ısınmak için sahaya İngilizce; 'Irkçılığa Hayır' yazılı tişörtlerle çıktı.