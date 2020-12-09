Stopere çare Caulker

Savunmaya, orta sahaya ve hücuma takviye düşünen sarı-kırmızılıların bonservis ödeyerek futbolcu alması için oyuncu satması gerekiyor.Bu ikiliden birini satmaya hazırlanan G.Saray, aradığı stoperi Türkiye'de buldu:Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan Caulker, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi.;Aslan'ın listesinde olan 28 yaşındaki İngiliz stoper sezon sonunda serbest kalacak.Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen İngiliz savunmacı, dilimizi öğrendi. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1991 doğumlu Caulker, bu yüzden kendisine gelen diğer tekliflere şimdilik olumsuz yanıt verdi.