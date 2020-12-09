Stopere çare Caulker

Savunmaya, orta sahaya ve hücuma takviye düşünen sarı-kırmızılıların bonservis ödeyerek futbolcu alması için oyuncu satması gerekiyor. İtalyanlar Marcao'yu, İngilizler Luyindama'yıtakip ediyor. Bu ikiliden birini satmaya hazırlanan G.Saray, aradığı stoperi Türkiye'de buldu: Steven Caulker... Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı olmasını sağlayan Caulker, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi.;
DİĞER TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Aslan'ın listesinde olan 28 yaşındaki İngiliz stoper sezon sonunda serbest kalacak. Kumarvs sorunlar yüzünden Premier Lig'den ayrılmakzorunda kalan Caulker'a Alanya havasıyaradı. Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen İngiliz savunmacı, dilimizi öğrendi. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 1991 doğumlu Caulker, bu yüzden kendisine gelen diğer tekliflere şimdilik olumsuz yanıt verdi.
Christian Luyindamabu sezon 8'i lig, 2'siAvrupa olmak üzere10 maçta sarı-kırmızılıformayı giydi. NeftçiBakü maçında ağlarısarstı.
Galatasaray'la bu sezon14 maça çıkanMarcao, UEFAAvrupa Ligi elemelerive play-off turunda 1gol ve 1 asistlik performanssergiledi.