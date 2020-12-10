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açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?

Son dönemde hakem kararları oldukça tartışılıyor. Yabancı hakem getirilmesinden hakemlerin kura ile atanmasına kadar çeşitli teklifler gündemde. Geçtiğimiz günlerde Başkanı , hakemlerin yöntemiyle belirlenebileceğini ifade etti. Sabah yazarı , bu öneriyi değerlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:59 Son Güncelleme: 10.12.2020 13:01 ABONE OL
Ahmet Çakar açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakemler için Milli Piyango yöntemini önerdi. Yabancı hakeme de sıcak baktı. Kura sistemi olur mu sizce?

"Kura sistemi ile hakem tayini kurallarına göre mümkün değil. Benim hakemlik yaptığım dönemde bir süre uygulandı ama FIFA kura ile hakem atama eylemini yasakladı. Bazı maçlarda tabii ki yabancı hakem olabilir.

Ahmet Çakar açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?

Bugün Yunanistan, Portekiz ve birçok Arap ülkesinde bu uygulama var. Hatta bizim zaman zaman 'da, 'da maçlar yönetmiştir.

Ahmet Çakar açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?

Ama tabii bu her maç için mümkün değil. Belki çok kritik, spekülasyonu büyük derbilerde yabancı hakem olabilir. Ama gelecek yabancı hakem de isimli, ciddi bir ülkesinden ve dünyanın sayılı hakemlerinden biri olmalıdır."

Ahmet Çakar açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?

TFF, hakemler için bir açıklama yaparak, "Kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar ile hakemlerimize çok açık bir şekilde 'ayar verme' çabası ve çalışmaları gözlemlemekteyiz" ifadelerini kullandı. Ne diyeceksiniz bu açıklama için?

Ahmet Çakar açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?

"Önce Federasyonu hesap vermeli. Hangi gerekçe ve düşünceyle 'yı Başkanı yaptı. Önce futbol kamuoyu ve kulüpler bu sorunun cevabını alsın ki ona göre davransınlar.

Ahmet Çakar açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?

'nın Başkanı olmasını gerektirecek hiçbir marjinal faktör yok. Kokartsa kokart yok, liderlikse liderlik yok, özellikle üst düzey hakemlerinin ona saygısı yok.

Ahmet Çakar açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?

Peki o niye Başkanı? ne zaman ki bu soruya tatmin edici bir cevap verir, ondan sonra kulüplere, 'Beyler sakin olun' der. Artı kimse hakemlere ayar filan vermiyor. Hakemler lige ayar veriyor. VAR sistemine rağmen böylesine fahiş hatalar yapılıyorsa, bu hakemler için çok masum eylemler değildir."

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Ahmet Çakar açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?
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