Ahmet Çakar açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakemler için Milli Piyango yöntemini önerdi. Yabancı hakeme de sıcak baktı. Kura sistemi olur mu sizce?
"Kura sistemi ile hakem tayini FIFA kurallarına göre mümkün değil. Benim hakemlik yaptığım dönemde bir süre uygulandı ama FIFA kura ile hakem atama eylemini yasakladı. Bazı maçlarda tabii ki yabancı hakem olabilir.
Bugün Yunanistan, Portekiz ve birçok Arap ülkesinde bu uygulama var. Hatta bizim Cüneyt Çakır zaman zaman Katar'da, Suudi Arabistan'da maçlar yönetmiştir.
Ama tabii bu her maç için mümkün değil. Belki çok kritik, spekülasyonu büyük derbilerde yabancı hakem olabilir. Ama gelecek yabancı hakem de isimli, ciddi bir futbol ülkesinden ve dünyanın sayılı hakemlerinden biri olmalıdır."
TFF, hakemler için bir açıklama yaparak, "Kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar ile hakemlerimize çok açık bir şekilde 'ayar verme' çabası ve çalışmaları gözlemlemekteyiz" ifadelerini kullandı. Ne diyeceksiniz bu açıklama için?
"Önce Futbol Federasyonu hesap vermeli. Hangi gerekçe ve düşünceyle Serdar Tatlı'yı MHK Başkanı yaptı. Önce futbol kamuoyu ve kulüpler bu sorunun cevabını alsın ki ona göre davransınlar.
Serdar Tatlı'nın MHK Başkanı olmasını gerektirecek hiçbir marjinal faktör yok. Kokartsa kokart yok, liderlikse liderlik yok, özellikle üst düzey FIFA hakemlerinin ona saygısı yok.
Peki o niye MHK Başkanı? TFF ne zaman ki bu soruya tatmin edici bir cevap verir, ondan sonra kulüplere, 'Beyler sakin olun' der. Artı kimse hakemlere ayar filan vermiyor. Hakemler lige ayar veriyor. VAR sistemine rağmen böylesine fahiş hatalar yapılıyorsa, bu hakemler için çok masum eylemler değildir."