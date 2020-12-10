Ahmet Çakar açıkladı! Hakemler kura ile atanabilir mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakemler için Milli Piyango yöntemini önerdi. Yabancı hakeme de sıcak baktı. Kura sistemi olur mu sizce?

"Kura sistemi ile hakem tayini FIFA kurallarına göre mümkün değil. Benim hakemlik yaptığım dönemde bir süre uygulandı ama FIFA kura ile hakem atama eylemini yasakladı. Bazı maçlarda tabii ki yabancı hakem olabilir.