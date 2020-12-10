Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü’nde Alper Potuk kadro dışı bırakıldı

Ankaragücü’nde bırakıldı

’in 12’nci haftasında sahasında İttifak Holding ’u konuk edecek Ankaragücü’nde şoku yaşanıyor. Alper Potuk, Konyaspor maçı öncesinde bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 22:19 ABONE OL
Ankaragücü’nde Alper Potuk kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde Alper Potuk, Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Ankaragücü'nde Alper Potuk şoku yaşanıyor. Dün gerçekleştirilen antrenmanda teknik direktör Mustafa Dalcı ile tartışan tecrübeli futbolcu, Konyaspor maçı öncesinde kadro dışı bırakıldı. Alper Potuk, cumartesi günü oynanacak maça kadar yapılacak antrenmanlarda yer almayıp, bireysel çalışmalar gerçekleştirecek.
Sarı-lacivertli yönetim de Alper Potuk ile ilgili teknik ekibin raporuna göre hareket edecek. Konyaspor maçı sonrasında toplanacak yönetimin, pazartesi günü konuyla ilgili kararını vermesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte kırmızı alarm verilen iller! Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi...
Son dakika haberler: 14 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: Tüm yurdu etkisi altına alacak, vatandaşlar dikkat
Emekli maaşlarına SON DAKİKA zam haberi: En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı ne kadar, kaç para olacak?
Çin aşısından son dakika: Türkiye'de 113 kişiye ikinci dozu uygulandı! İşte sonuçlar
Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı o kişilere uygulanmayacak! Açıklama geldi: Kritik soru yanıt buldu
Son dakika haberler: Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi? İşte altın fiyatları hakkında çarpıcı yorumlar
Son dakika haberi: Corona virüste korkutan gerçek: Corona virüs belirtileri 257 gündür sürüyor...
Son dakika haberi: Rusya korkunç olay! 'Çığlık attım nefes almıyordu'
Onur Büyüktopçu'nun o sözleri başına dert oldu! Yarışmacı Vasfiye Yılmaz manevi tazminat davası açtı ve…
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü’nde Alper Potuk kadro dışı bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA